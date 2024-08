La Disney smette di provare a usare la scusa di Disney Plus per risolvere la causa per omicidio colposo

“In circostanze uniche come quelle di questo caso, crediamo che questa situazione giustifichi un approccio sensibile per accelerare la risoluzione della situazione per la famiglia che ha subito una perdita così traumatica”, ha dichiarato il presidente della Disney Josh D’Amaro in una nota. Bordo“Di conseguenza, abbiamo deciso di rinunciare al nostro diritto all’arbitrato e di deferire la questione in tribunale.”

Come accennato ReutersLa Disney inizialmente non ha menzionato l’arbitrato quando ha affrontato il caso per la prima volta in aprile, sostenendo invece di non essere responsabile perché agiva semplicemente come locatore del Raglan Road Irish Pub and Restaurant e non aveva alcun controllo sulle operazioni del ristorante. Poi Successivamente ha affermato in una dichiarazione a maggio Piccolo avrebbe stipulato un accordo per arbitrare tutte le controversie con la società iscrivendosi all’esperienza Disney Plus nel 2019 e utilizzando il sito Web dei parchi Walt Disney per acquistare i biglietti per l’Epcot Center.