La divisione smartphone di HTC oscilla con il Desire 22 Pro incentrato sul metaverso

Non ha rilasciato un dispositivo di punta competitivo da anni, ma la divisione smartphone di HTC non ha ancora funzionato. annunciato oggi circa HTC Desire 22 Pro, che fa seguito all’HTC Desire 21 Pro dell’anno scorso e al tentativo della grande azienda di sfruttare il cosiddetto metaverse. Nel Regno Unito, lo è Elencato a £ 399 La spedizione avverrà il 1 agosto.

Ci sono due diversi aspetti della funzione metaverse di un telefono. Inizialmente, è stato progettato per essere il “compagno perfetto” per l’HTC recentemente annunciato Vive Flow VR e utilizzato per accedere diversoHTC affronta il metaverso. L’auricolare è progettato per funzionare con qualsiasi telefono Android, quindi non è del tutto chiaro cosa abbia da offrire Desire 22 Pro, che non è disponibile da nessun’altra parte.

Ci sono anche alcuni lavori NFT qui, con Sito Web di HTC Taiwan Annunciando che il telefono include un portafoglio digitale per la gestione delle risorse crittografiche e viene fornito con NFT gratuito. Questo sembra variare in base al mercato, poiché non esiste un linguaggio simile Materiali di marketing sul suo sito nel Regno Unito.

Altrove, le specifiche del Desire 22 Pro sono di fascia media. Ha un display da 6,6 pollici 1080p con un’elevata frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un ritaglio in alto a sinistra ospita una fotocamera selfie da 32 MP. Sul retro ci sono tre fotocamere posteriori, una fotocamera principale da 64 MP, una fotocamera ultrawide da 13 MP e un sensore di profondità da 5 MP.

Internamente, è alimentato da un processore Snapdragon 695, con 8 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione e una batteria da 4.520 mAh. Supporta la ricarica wireless e la ricarica wireless inversa, esegue Android 12, ha un grado di protezione IP67 per resistenza alla polvere e all’acqua. Il Desire 22 Pro è disponibile in nero o oro.

Questo approccio ricorda molto il precedente telefono blockchain di HTC, uscita 1che è stato rilasciato nel 2018, e seguono a un prezzo ragionevole cilindrata 1S l’anno seguente. Ma nessuno dei due telefoni sembra aver invertito le fortune degli smartphone di HTC. Secondo quanto riferito, la quota di mercato dell’azienda è scesa Meno del mezzo per cento nel 2018nello stesso anno Ha venduto molti dei suoi talenti nel campo degli smartphone a Google. Al momento, HTC vende troppo pochi smartphone per essere registrati pubblicamente smartphone Mercato Condividere inseguitori.