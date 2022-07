La famiglia della Florida viene coinvolta nel problema dell’auto elettrica: una batteria sostitutiva costa più dell’auto stessa

famiglia dentro Guidata dalla Florida In grossi guai dopo l’acquisto di un’auto elettrica usata: la batteria sostitutiva per la loro auto scarica ha finito per costare più dell’acquisto dell’auto usata.

Avery Cywinsky ha 17 anni e i suoi genitori hanno speso $ 11.000 per una Ford Focus Electric usata, un 2014 che aveva circa 60.000 miglia al momento dell’acquisto, secondo KVUE.

L’adolescente ha posseduto l’auto per sei mesi prima di iniziare a dare i suoi problemi e il cruscotto lampeggiava con le icone.

“All’inizio andava bene”, ha detto Cwinsky. “L’ho amato così tanto. Era piccolo, tranquillo e dolce. E all’improvviso ha smesso di funzionare”.

Lo ha detto ai notiziari L’auto si è fermata È corsa dopo essere stata portata in un’officina e la famiglia alla fine ha scoperto che la batteria dell’auto doveva essere sostituita.

il problema? Una batteria per auto elettrica costa $ 14.000, secondo il notiziario.

Il nonno di Cywinsky è intervenuto per aiutare con i problemi dell’auto perché suo padre è morto a giugno di cancro al colon.

Il Agenzia Ford Suo nonno, Ray Cywinsky, ha detto: “Ci è stato consigliato di sostituire la batteria. Sarebbe costato solo $ 14.000”.

Tuttavia, la famiglia ha scoperto che non c’erano più batterie del genere disponibili perché il modello Ford era stato interrotto.

“Poi abbiamo scoperto che le batterie non erano disponibili”, ha detto Sywinsky. “Quindi non importava. Potevano costare il doppio e ancora non potevamo ottenerlo”.