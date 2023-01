La famosa “Casa invisibile” di Joshua Tree è sul mercato per 18 milioni di dollari – Rob’s Report

Da lontano, potresti pensare che i tuoi occhi ti stiano ingannando. Ma guarda da vicino e scoprirai una delle più grandi illusioni ottiche dell’architettura: la casa nascosta.

Immerso nel mezzo del Mojave desertofamoso ora albero di Giosuè La residenza ha preso il nome dal suo esterno in vetro a specchio che riflette il paesaggio roccioso. A seconda dell’angolazione, dell’ora del giorno o anche del tempo, la semplice struttura sembra svanire tra gli aspri dintorni del parco nazionale. Nel corso degli anni, Invisible House ha realizzato diversi film per la televisione, è servito come location per le riprese di campagne pubblicitarie e ha attirato l’attenzione degli ascoltatori. La più grande pretesa di fama di Modernist House, tuttavia, è che i suoi proprietari sono i produttori cinematografici indipendenti Chris e Roberta Hanley, meglio conosciuti per il loro lavoro su Psico americano. E ora specchiato Pagina iniziale Potrebbe essere tuo – per $ 18 milioni, cioè.

La coppia che ha acquistato il terreno all’inizio degli anni 2000 aveva già costruito una casa per le vacanze sul loro terreno di 70 acri, ma dopo alcuni anni hanno scoperto che le sue dimensioni non rispettavano le normative locali. Ciò ha portato Chris a iniziare a elaborare piani per una nuova dimora nel deserto, ispirato da 2001: Odissea nello spazio Un film che ci ricorda B Città di New York Grattacielo, hai detto il giornale di Wall Street. “Ho appena disegnato un rettangolo su carta e ho detto: ‘Okay, lo costruiremo’”, ha detto al giornale.”Ho pensato che potesse essere solo una cosa monolitica, riflessiva, minuscola”.

In collaborazione con il leggendario Los Angeles Architetto Thomas Osinski, Chris ha completato la casa nel 2019. Tuttavia, gli ci sono voluti sei anni per completare il progetto. Una parte della proprietà misura circa 225 piedi ed è a sbalzo da terra utilizzando pali di cemento, impedendole di disturbare i massi giganti dell’area. A causa delle rigide temperature del sito, la facciata è avvolta in vetro Solarcool che riflette il calore, che è anche ciò che conferisce all’esterno un aspetto simile a uno specchio. Inoltre filtra anche i raggi UV e le frequenze infrarosse. ha detto Chris giornale di Wall Street Ci è voluto un anno intero per consegnare il bicchiere e costare circa $ 700.000. La sostenibilità è stata, ovviamente, la priorità durante il processo di costruzione, quindi troverai l’abitazione dotata di un tetto in schiuma ecologica. Inoltre, la Casa Invisibile utilizza un impianto solare termico per generare elettricità e acqua calda.

L’estetica qui è minima. Pensa a pavimenti in cemento, alcuni mobili di colore chiaro e poco altro, in modo da non distrarti dalle meravigliose viste del deserto. In totale, la diffusione si estende su 5.500 piedi quadrati e dispone di tre camere da letto con bagno privato, cucina e zona pranzo. E se stai cercando di rinfrescarti dal caldo soffocante della regione, il cuore del soggiorno comprende una piscina coperta di 100 piedi che può anche essere riscaldata quando le temperature scendono. In un altro elemento notevole, le pareti di vetro possono effettivamente aprirsi verso l’esterno su tre lati.

Nella camera da letto principale, nel frattempo, troverai un letto che si trova su una cornice di vetro da 2.500 libbre. Secondo Chris, portarlo dentro non è stata un’impresa facile: ci sono voluti due giorni e cinque lavoratori. Fortunatamente, tutti gli arredi sono inclusi nella vendita.

“Portare la casa nascosta sul mercato per la prima volta in assoluto è davvero un’opportunità irripetibile”, ha affermato Aaron Kerman di AKG. Christie’s International Real Estate in un comunicato stampa. “Portato in vita nel mezzo del deserto da un visionario produttore cinematografico e collaboratore di Frank Gehry, questo trionfo architettonico situato nel mezzo del deserto offre cose uniche e intangibili che possono essere vissute solo all’interno della proprietà stessa.”

Sin dal suo inizio, Invisible House ha accolto celebrità come Demi Lovato e Diplo, che Sistemazione in affitto Per una vacanza off-grid. Ha anche recitato nella seconda stagione di Le case vacanze più belle del mondo su Netflix ed è apparso su Impero scintillante. Ora, invece di passare solo il fine settimana o svenire da lontano per questa dimora unica, puoi davvero vivere lì a tempo pieno se sei disposto a impegnarti a vivere nel deserto.

