La FDA afferma che le fragole possono causare focolai di epatite A

I dietisti federali affermano che i pacchetti di fragole a marchio FreshKampo e HEB possono essere associati a più di una dozzina di casi recenti di epatite A in California.

In collaborazione con la FDA e i Centers for Disease Control and Prevention, il Canadian Institute of Public Health, il Canadian Food Research Institute e partner statali e locali, gli Stati Uniti e gli Stati Uniti sono stati coinvolti in diversi focolai di infezioni da epatite A .

Il Canada ha acquisito fragole fresche e biologiche con etichette FreshKampo o HEB e le ha acquistate tra il 5 marzo 2022 e il 25 aprile 2022.

“Se non sai quale marca hai acquistato, quando hai acquistato le fragole o dove le hai acquistate prima di congelarle, dovresti buttare via le fragole”, ha avvertito la FDA. Avviso.

Secondo le autorità di regolamentazione, le fragole sono state vendute anche da HEB, Kroger, Safeway, Sprouts farmers, Trader Joe’s, Weis Markets e WinCo Foods. La FDA ha ricevuto segnalazioni di 17 casi di epatite A negli Stati Uniti da quando le fragole sono arrivate sugli scaffali dei negozi e più di una dozzina di persone sono state ricoverate in ospedale. La maggior parte dei casi si trova in California, ma la FDA ha registrato un caso sia nel Minnesota che nel North Dakota.

Non sono stati segnalati decessi, secondo l’agenzia. Le fragole sotto inchiesta “potrebbero essere causa di malattie in questa eruzione”, ha affermato. L’indagine della FDA è in corso, quindi altri prodotti potrebbero essere collegati a casi di epatite.

HEB ha affermato di non aver ricevuto o venduto fragole sotto inchiesta dal 16 aprile. Il negozio di alimentari con sede in Texas ha affermato che le sue fragole erano sicure, ma ha detto che i clienti dovrebbero buttare via le fragole biologiche che hanno acquistato tra il 5 marzo e il 25 aprile.

“Nessuna malattia delle fragole correlata alle indagini della FDA è stata segnalata in HEB o in Texas”, ha affermato la società in una nota. Rapporto Domenica.

FreshKampo è un agricoltore e distributore di frutta e verdura con sede in Messico. Lunedì non è stato possibile raggiungere la società per un commento.

L’epatite A è un virus infettivo ma curabile che infetta il fegato e provoca disfunzioni. La maggior parte delle persone contrae il virus da cibo o acqua contaminati.

La FDA dice che chiunque abbia già mangiato fragole dannose dovrebbe consultare immediatamente un medico e chiedere informazioni sul vaccino contro l’epatite.

