La Fed alzerà i tassi “assolutamente” a settembre con l’obiettivo di abbassare l’inflazione: Mary Daly, presidente della Fed

Lo ha affermato domenica il presidente della Federal Reserve Bank di San Francisco Mary Daly Banca Centrale degli Stati Uniti A settembre aumenterà i tassi di interesse “assolutamente” di mezzo punto percentuale, nel tentativo di ridurre la forte inflazione.

Daly è apparso in “Face the Nation” della CBS, dicendo che gli americani stanno combattendo per questo L’inflazione ha raggiunto il 9,1% – il livello più alto dal 1981 – mentre la crescita salariale non sta aumentando così rapidamente.

“Gli americani stanno perdendo forza ogni giorno, quindi l’obiettivo dovrebbe essere quello di abbassare l’inflazione”, ha detto Daly.

Il potenziale aumento dei tassi arriva mentre l’economia statunitense vacilla sull’orlo della recessione.

Lo ha riferito la scorsa settimana il ministero del Commercio Il PIL si è ridotto dello 0,9% nel secondo trimestre dopo una flessione dell’1,9% nei primi tre mesi dell’anno.

Tuttavia, Daly ha affermato di non vedere l’inflazione come parte integrante dell’economia, che secondo lei ha mostrato segni di rallentamento.

“Quello che vedo è che l’offerta e la domanda sono sbilanciate. Circa il 50% dell’inflazione in eccesso che stiamo vedendo è correlata alla domanda e il 50% all’offerta”, ha affermato.

Daly ha detto che pensa che la Fed sia in un’ottima posizione per tagliare la domanda e che stanno già vedendo segni di raffreddamento in mercato immobiliare E negli investimenti.

“Quindi vedo segnali che l’economia si sta raffreddando, e ci vorrà un po’ prima che gli aggiustamenti dei tassi di interesse che abbiamo apportato si facciano strada”, ha detto Daly. “E siamo ancora lontani dall’aver finito, questa è la nostra promessa al popolo americano”.