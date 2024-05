La Fed, guidata da Jerome Powell, ha iniziato a credere che l’aumento dei tassi di interesse “potrebbe avere meno effetti rispetto al passato”.

Dopo diversi dati inaspettatamente elevati sull’inflazione, i funzionari della Fed hanno concluso in una riunione all’inizio di questo mese che ci sarebbe voluto più tempo di quanto si pensasse in precedenza perché l’inflazione si abbassasse abbastanza da giustificare il taglio del tasso di interesse di riferimento, che è ora al livello più alto degli ultimi anni Anni.

I verbali della riunione del 1° maggio pubblicati mercoledì hanno mostrato che i funzionari hanno anche discusso se il tasso di interesse di riferimento stesse esercitando una pressione sufficiente sull’economia per rallentare ulteriormente l’inflazione. Diversi funzionari hanno indicato di non essere sicuri di quanto restrittive saranno le politiche sui tassi di interesse della Fed, si legge nei verbali. Ciò suggerisce che non era chiaro ai politici se stavano facendo abbastanza per limitare la crescita dei prezzi.

Tassi di interesse più alti “potrebbero avere impatti minori rispetto al passato”, si legge nei verbali. Gli economisti notano che molti proprietari di case americani, ad esempio, hanno rifinanziato i loro mutui durante la pandemia e hanno mantenuto tassi di interesse ipotecari molto bassi. La maggior parte delle principali aziende ha inoltre rifinanziato il proprio debito a tassi di interesse più bassi, attenuando l’impatto degli 11 aumenti dei tassi di interesse della Fed nel 2022 e nel 2023.

Tali preoccupazioni hanno alimentato la speculazione secondo cui la Fed potrebbe prendere in considerazione l’idea di aumentare il tasso di interesse di riferimento anziché abbassarlo nei prossimi mesi. In effetti, i verbali rilevavano che “vari” funzionari avevano “indicato la loro disponibilità” ad aumentare i tassi di interesse se l’inflazione avesse accelerato.

Ma in una conferenza stampa subito dopo l’incontro, il presidente Jerome Powell ha affermato che è “improbabile” che la Fed riprenda ad aumentare il tasso di interesse di riferimento – un’osservazione che ha temporaneamente sostenuto i mercati finanziari.

Nella situazione attuale Dopo la riunione del 1° maggio, i funzionari della Fed hanno ammesso che i progressi del paese nel ridurre l’inflazione si erano arrestati nei primi tre mesi di quest’anno. Di conseguenza, hanno affermato, non avrebbero iniziato a tagliare il tasso di interesse di riferimento finché non avessero acquisito “maggiore fiducia” che l’inflazione stesse tornando costantemente al loro obiettivo del 2%. Un tasso di interesse più basso da parte della Fed porterebbe in definitiva a costi inferiori per mutui, prestiti auto e altre forme di prestito al consumo e alle imprese.

Powell all’epoca aveva anche affermato che si aspettava ancora un ulteriore calo dell’inflazione quest’anno. Ma ha aggiunto: “Ho meno fiducia in questo di quanto ne avrei avuto a causa dei dati che abbiamo visto”.

Da un picco del 7,1% nel 2022, l’inflazione misurata dalla misura preferita dalla Federal Reserve ha rallentato costantemente per gran parte del 2023. Ma negli ultimi tre mesi, tale misura è andata più veloce di quanto fosse coerente con l’obiettivo di inflazione della banca centrale.

Escludendo la volatilità dei costi alimentari ed energetici, i prezzi sono aumentati ad un tasso annuo del 4,4% nei primi tre mesi di quest’anno, secondo l’indicatore della Federal Reserve, nettamente superiore al ritmo dell’1,6% di dicembre. Questa accelerazione ha smorzato le speranze che la Fed sarà presto in grado di tagliare il tasso di interesse di riferimento e ottenere un “atterraggio morbido”, in cui l’inflazione scenderà al 2% e si eviterà una recessione.

Tuttavia, un rapporto separato sull’inflazione redatto dal governo la settimana scorsa ha mostrato che la pressione sui prezzi è leggermente rallentata in aprile. Anche se questa settimana un gruppo di portavoce della Fed ha accolto con favore un rapporto sull’inflazione più moderato in aprile, ha sottolineato che sono necessarie ulteriori letture di questo tipo per consentire loro di tagliare i tassi di interesse.

Martedì, Christopher Waller, membro senior del consiglio dei governatori della Fed, ha affermato che “avrà bisogno di vedere molti altri mesi di buoni dati sull’inflazione prima” di sostenere un taglio dei tassi. Ciò suggerisce che la Fed probabilmente non prenderà in considerazione la possibilità di tagliare i tassi di interesse almeno fino a settembre.