La Fed ha aumentato il tasso di interesse di riferimento di 0,75 punti percentuali, il più grande aumento dal 1994

I membri del Federal Open Market Committee hanno indicato un percorso molto più forte per un aumento dei tassi di interesse in futuro per arginare l’inflazione che si muove al ritmo più veloce a partire dal dicembre 1981, secondo una misura comunemente citata.

“Vogliamo vedere progressi”, ha detto Powell. “L’inflazione non può scendere finché non si stabilizza”. “Se non vediamo progressi… potrebbe farci reagire. Presto vedremo dei progressi.”

“Ovviamente, un aumento di 75 punti base è un aumento straordinariamente ampio e non mi aspetto che movimenti di questa portata siano comuni”, ha affermato Powell. Ma ha aggiunto che si aspetta che la riunione di luglio vedrà un aumento di 50 o 75 punti base. Ha detto che le decisioni sarebbero state prese “riunione per riunione” e la Fed avrebbe continuato a “comunicare le nostre intenzioni nel modo più chiaro possibile”.

Le banche usano il tasso come parametro di riferimento per quanto si addebitano reciprocamente per i prestiti a breve termine. Tuttavia, si alimenta direttamente attraverso molti prodotti di debito dei consumatori, come mutui a tasso variabile, carte di credito e prestiti auto.

Anche quest’anno le aspettative di inflazione misurate dalle spese per consumi personali sono salite al 5,2% dal 4,3%, nonostante un riferimento all’inflazione core, che esclude un rapido aumento dei costi alimentari ed energetici, al 4,3%, appena 0,2 punti percentuali in più rispetto alla previsione precedente . . L’inflazione core PCE è stata del 4,9% ad aprile, quindi le previsioni di mercoledì prevedono un allentamento delle pressioni sui prezzi nei prossimi mesi.

I funzionari hanno anche drasticamente abbassato le loro previsioni di crescita economica per il 2022 e ora si aspettano un aumento di appena l’1,7% del prodotto interno lordo, in calo dal 2,8% di marzo.

La mossa della Fed arriva con L’inflazione corre al ritmo più veloce In più di 40 anni. I funzionari della banca centrale usano il tasso di interesse per cercare di rallentare l’economia, in questo caso per frenare la domanda in modo che l’offerta possa recuperare.

Tuttavia, la dichiarazione post-riunione ha rimosso una frase usata da tempo secondo cui il FOMC “si aspetta che l’inflazione torni al suo obiettivo del 2% e che il mercato del lavoro rimanga forte”. La dichiarazione indicava solo che la Fed era “fortemente impegnata” in questo obiettivo.

L’inasprimento delle politiche si verifica poiché la crescita economica sta già rallentando mentre i prezzi sono ancora in aumento, una condizione nota come stagflazione.

La crescita del primo trimestre è scivolata a un ritmo annualizzato dell’1,5% e una stima aggiornata mercoledì dalla Federal Reserve di Atlanta, attraverso il suo dispositivo di monitoraggio del PIL Now, ha messo il secondo trimestre piatto. Due trimestri consecutivi di crescita negativa sono una regola pratica ampiamente utilizzata per definire una recessione.

I funzionari della Fed si sono impegnati in un attacco pubblico di tensione prima della decisione di mercoledì.

Per settimane, i politici hanno insistito sul fatto che aumenti di mezzo punto – o 50 punti base – possono aiutare a contenere l’inflazione. Negli ultimi giorni, tuttavia, la CNBC e altri media hanno riferito che le condizioni sono mature affinché la Federal Reserve possa superare questo limite. Il cambiamento di approccio è arrivato nonostante l’insistenza del presidente della Fed Jerome Powell a maggio a non prendere in considerazione un aumento di 75 punti base.

Tuttavia, una recente serie di segnali allarmanti ha portato a un’azione più aggressiva.

L’inflazione misurata dall’indice dei prezzi al consumo è aumentata dell’8,6% a/a a maggio. Il sondaggio d’opinione dei consumatori dell’Università del Michigan ha raggiunto un minimo storico che includeva aspettative di inflazione nettamente superiori. Inoltre, i dati sulle vendite al dettaglio di mercoledì hanno confermato che il consumatore critico si sta indebolendo, con vendite in calo dello 0,3% nel mese in cui l’inflazione è aumentata dell’1%.

Il mercato del lavoro è stato un punto di forza per l’economia, anche se il guadagno di maggio è stato il più basso da aprile 2021. La retribuzione oraria media era in aumento in termini nominali, ma se aggiustata per l’inflazione, è scesa del 3% nell’ultimo anno.

Le previsioni del comitato pubblicate mercoledì indicano un aumento del tasso di disoccupazione, attualmente al 3,6%, al 4,1% entro il 2024.

Tutti questi fattori si sono combinati per complicare le speranze di Powell di un atterraggio “morbido o tranquillo”, che ha espresso a maggio. I cicli di inasprimento dei prezzi in passato hanno spesso portato a recessioni.

