La Fed preoccupa le scorte, lo yen sale sull’accenno all’intervento del Giappone

LONDRA (Reuters) – I mercati azionari globali sono rimasti bloccati in un mare di rosso mercoledì mentre i mercati si preparavano a una Federal Reserve statunitense più aggressiva, con l’inflazione in rialzo e lo yen in rialzo mentre il Giappone ha dato il segnale più forte che potrebbe agire. Supporta la valuta estratta.

Lo yen è salito di oltre l’1%, allontanandosi dai minimi di 24 anni rispetto al dollaro, dopo un rapporto secondo cui la Banca del Giappone ha condotto un controllo dei tassi di interesse in apparente preparazione per l’intervento valutario. Leggi di più

Nel frattempo, i dati statunitensi pubblicati martedì che mostrano l’espansione dell’inflazione core a livello globale si sono riverberati. Leggi di più

Registrati ora per ottenere l’accesso illimitato e gratuito a Reuters.com Registrati

azioni europee (.stoxx) È sceso dello 0,3%, in ulteriore calo rispetto ai massimi di quasi tre settimane raggiunti il ​​giorno prima, e il FTSE di Londra è sceso dell’1% anche se i dati hanno mostrato che l’inflazione britannica è scesa inaspettatamente ad agosto. Leggi di più

In Asia, l’indice Nikkei del Giappone (.N225) L’indice MSCI è in ribasso del 2,6% ed è l’indice MSCI Asia Pacific più ampio al di fuori del Giappone (MIAPJ0000PUS.) È sceso del 2,2%. I futures sulle azioni statunitensi sono stati contrastati un giorno dopo il più grande calo di Wall Street in due anni.

“La Fed deve andare oltre e c’è la consapevolezza che il tasso di picco ora sarà superiore al 4%”, ha affermato Sima Shah, chief strategist di Principal Global Investors.

“C’era la sensazione che l’inflazione fosse moderata, ma i dati mostrano quanto sia stabile l’inflazione e ciò richiede che la Fed aumenti il ​​ritmo”.

Tutti i prezzi del mercato monetario sono in attesa di un aumento del tasso di almeno 75 punti base alla riunione politica della Fed della prossima settimana, con una probabilità del 38% di un aumento di un punto percentuale completo del tasso obiettivo dei fondi Fed, secondo lo strumento FedWatch di CME.

La probabilità di un aumento di 100 punti base era zero prima dei dati sull’inflazione di martedì.

Queste aspettative hanno mantenuto una pressione al rialzo sui rendimenti dei Treasury statunitensi, con i rendimenti obbligazionari a due anni che sono saliti a un massimo di 15 anni del 3,804% nel trading di Londra.

ora di intervento

Il dollaro è stato rafforzato dalle aspettative di ulteriori forti rialzi dei tassi di interesse, causando preoccupazione da parte delle principali banche centrali che hanno visto le loro valute indebolirsi a causa dell’aumento dell’inflazione importata.

Ma lo yen è salito di oltre l’1% a circa 143 per dollaro su un rapporto secondo cui la Banca del Giappone ha condotto un controllo dei tassi di interesse in una chiara disponibilità all’intervento valutario.

In precedenza, il ministro delle finanze giapponese Shunichi Suzuki ha affermato che l’intervento valutario era tra le opzioni che il governo avrebbe preso in considerazione. Leggi di più

L’ultima volta che il Giappone è intervenuto per sostenere la sua valuta è stato nel 1998, quando la crisi finanziaria asiatica ha causato una svendita dello yen e rapidi deflussi di capitali.

“L’uso della decodifica può aiutare a rallentare il ritmo del declino dello yen, ma è improbabile che cambi direzione a meno che i rendimenti del dollaro USA e australiano non diminuiscano in modo deciso o la Banca del Giappone non cambi politica”, ha affermato Christopher Wong, stratega valutario presso OCBC.

Mentre le principali banche centrali hanno aumentato i tassi di interesse, la Banca del Giappone rimane il piccione sprezzante e quest’anno si è attenuta alla sua posizione molto accomodante sulla politica monetaria.

Altrove, i prezzi del petrolio sono stati poco modificati, con il greggio statunitense a $ 87,41 al barile e il greggio Brent a $ 93,20. L’oro spot è stato scambiato a $ 1.705 l’oncia, in aumento di circa lo 0,2%.

Registrati ora per ottenere l’accesso illimitato e gratuito a Reuters.com Registrati

Segnalazione di Dara Ranasinghe. Rapporti aggiuntivi di Stella Keough a Sydney; Montaggio di Andrew Cawthorne

I nostri criteri: Principi di fiducia di Thomson Reuters.