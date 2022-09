La felpa UC Irvine di Costco è diventata un capo ricercato tra gli studenti

Dopo che Costco ha rilasciato i maglioni UC Irvine fuori stampa e li ha rimossi dai negozi in meno di un giorno, studenti ed ex studenti si stanno ora affrettando ad acquistare la merce difettosa.

Il felpe Progettato per l’Università della California, a Irvine, e venduto in tre sedi di Costco, nella contea di Orange, ha scritto erroneamente il nome della scuola come “UC Urvine Anteaters”. Dopo che l’errore è stato identificato, i negozi Costco hanno preso provvedimenti immediati per farlo [the sweatshirts] Rimozione.”

Tuttavia, molti studenti attuali ed ex stanno attivamente cercando magliette difettose, con un utente di Twitter che afferma che “andrebbero a LENGTHS” per averne una.

Vivien Lu, una studentessa laureata nel 2010, ha dichiarato di non aver mai acquistato prodotti della UC Irvine, ma che li avrebbe “acquistati sicuramente” ed era fiduciosa che anche altri studenti sarebbero stati interessati ad acquistare le magliette difettose.

Le ha controllato eBay per potenziali inserzioni di felpe ma non ne ha trovate.

Aharon pregò Quelli che sono riusciti a comprare i maglioni per metterli in vendita.

“È sicuramente un nuovo oggetto che molti studenti vorranno”, ha detto uno studente alla CBS. “Lo esaminerò sicuramente, sarei un po’ orgoglioso che stiano reinstallando i prodotti”.

Un portavoce della UC Irvine ha dichiarato che l’università “è stata informata di merce difettosa durante il fine settimana in tre negozi Costco a Orange County”.

“UCI lavora regolarmente con i fornitori e nel commercio, nella progettazione, nella produzione e nella vendita al dettaglio. Sebbene ci siano vari punti della catena commerciale in cui possono verificarsi malfunzionamenti, è raro”, ha detto un portavoce all’East Bay Times.

Immagine in primo piano tramite Twitter