La fidanzata di Blueface, Chrisean, lo prende a pugni in un bar dell’Arizona e viene arrestato



Riproduci contenuto video



TMZ.com

bluevisLa sua ragazza è sotto custodia della polizia dopo aver preso a pugni una piazza in faccia – per la seconda volta in meno di un mese – ma implora la polizia di lasciarla liberare.

Chris Rock Ha scaricato sui rapper domenica sera mentre erano al bar Whisky Row a Scottsdale, in Arizona. Blueface era in piedi di fronte a Chrisean quando si voltò e lo colpì due volte in faccia.

Entrambi i colpi sono andati a segno, rimandando indietro Blueface e non ha fatto alcun tentativo di rientrare. Invece, la sicurezza l’ha presa… e l’ha appesa al pavimento finché BD Scottsdale non ha raggiunto per tirarla in manette.



Riproduci contenuto video





Quindi, la reazione di Blueface al violento incidente? “Rock libero!!!”

Ha pubblicato un video dicendo: “Non commettiamo lo stesso errore due volte”… in un apparente riferimento alla loro lotta pubblica all’inizio di questo mese.



Riproduci contenuto video



8/2/22 YouTube / Billy John

TMZ ha svelato la storia quando entrambi si sono incontrati per le strade di Hollywood: Chrisean ha tirato il primo pugno, ma Blueface, che è destinato a impiccarsi Nick Young A un evento festivo il mese prossimo, ha resistito e l’ha appesa al pavimento. I poliziotti non hanno assistito alla lite, ma dopo aver visto un video hanno detto di aver aperto un’indagine.

Non è ancora uscito nulla da quell’incidente, e la coppia non si è mai lasciata, ma ora – con Krissin in prigione – Blueface dice che la vuole liberata, pensiamo. Stava ridendo un po’ durante il video.