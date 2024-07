La FIFA ostacola le possibilità del Canada di ripetere il calcio femminile alle Olimpiadi con sanzioni sullo spionaggio dei droni

La FIFA ha sospeso l’allenatore della nazionale femminile canadese Bev Priestman per un anno, ha detratto sei punti dal totale della fase a gironi alle Olimpiadi e ha emesso una multa sabato in risposta al Canada che ha fatto volare un drone sulle sessioni di allenamento della Nuova Zelanda prima dell’inizio dei Giochi.

La punizione ha avuto un impatto immediato e grave sulle possibilità del Canada di vincere la seconda medaglia d’oro consecutiva, dopo aver vinto il Campionato Olimpico di Tokyo nel 2021, un risultato che ha immediatamente sollevato interrogativi con l’emergere dello scandalo dei droni.

L’utente del drone nell’incidente che ha scatenato un’ampia indagine sul calcio canadese, l’analista della squadra Joseph Lombardi, è stato sospeso per un anno, così come il vice allenatore Jasmine Mander. La decisione è stata presa dal presidente del comitato di ricorso della Federazione internazionale delle associazioni calcistiche (FIFA).

La FIFA ha riscontrato violazioni dell’articolo 13 del Codice di condotta e dell’articolo 6.1 del Regolamento del Campionato Olimpico di calcio, entrambi relativi al fair play. La FIFA ha inoltre osservato che la decisione è stata presa troppo in fretta a causa del suo impatto sull’esito del torneo olimpico in corso. Il Canada, nel Gruppo A, ha vinto la partita di apertura contro la Nuova Zelanda 2-1, e domenica ospiterà la Francia.

La multa inflitta dalla Federazione internazionale delle associazioni calcistiche (FIFA) ammonta a 200.000 franchi svizzeri, equivalenti a 312.700 dollari canadesi (o l’equivalente di circa 225.000 dollari americani), un altro duro colpo per la federazione, che ha sofferto finanziariamente in passato anno.

Sebbene l’incidente sia avvenuto durante i Giochi Olimpici e il CIO possa imporre le proprie sanzioni, la FIFA ha anche giurisdizione come organo di governo internazionale, avendo “controllo e direzione” dei tornei olimpici sia maschili che femminili.

La Nuova Zelanda ha chiesto direttamente alla FIFA di non assegnare al Canada alcun punto per la vittoria nella fase a gironi contro i Ferns in vista della decisione di sabato.

La Federcalcio canadese è stata informata della decisione e può richiedere una “decisione ponderata”, che includerebbe una spiegazione più approfondita della sentenza della FIFA e che sarebbe pubblicata pubblicamente sulla pagina legale della FIFA. La decisione potrebbe anche essere impugnata alla Corte dell’Arbitrato per lo Sport.

Il Canada può ancora avanzare dal Gruppo A (che comprende Francia, Colombia e Nuova Zelanda) se vince tutte e tre le partite e guadagna tre punti fino alla fine della fase a gironi, a seconda degli altri risultati. A causa delle dimensioni limitate del torneo olimpico a 12 squadre, otto squadre devono qualificarsi, il che significa che le prime due squadre al terzo posto arrivano ai quarti di finale. C’è anche una piccola possibilità per il Canada di avanzare di un punto, anche se dovrà fare affidamento su un’altra prestazione deludente e sulla differenza reti per qualificarsi.

Venerdì la Federcalcio canadese ha deciso di squalificare Priestman dalle Olimpiadi, affermando che sono emerse “ulteriori informazioni” sull’uso di droni contro gli avversari in vista delle Olimpiadi di Parigi. Il sindacato ha promesso di condurre le proprie indagini durante tutto il suo programma.

L’amministratore delegato della Canadian Football League, Kevin Blow, ha affermato che, sulla base di ciò che ha appreso finora, è preoccupato che esista una “cultura sistematica, di lunga data e radicata” di monitoraggio delle altre squadre.

La Federcalcio canadese sperava di evitare conseguenze dirette per la squadra in Francia. Blue ha sottolineato più volte che i giocatori non erano a conoscenza dell’utilizzo dei droni e non dovevano essere puniti.

“Nello specifico, non riteniamo che una detrazione di punti in questo torneo sarebbe giusta per i nostri giocatori, soprattutto alla luce dei passi significativi e immediati che abbiamo intrapreso per affrontare la situazione”, ha detto venerdì.

Il comitato disciplinare della FIFA era in gran parte preoccupato da quanto accaduto alle Olimpiadi la scorsa settimana.

Dopo che i membri del Team New Zealand hanno segnalato un drone che sorvolava il loro allenamento a Saint-Etienne il 22 luglio, hanno allertato la polizia locale. Lombardi, un “analista non accreditato” della squadra femminile canadese, è stato arrestato e le forze dell’ordine hanno trovato filmati di una precedente sessione di allenamento neozelandese del 19 luglio.

Canada Soccer ha cercato di evitare ulteriori punizioni mandando a casa Lombardi e Mander (il vice allenatore con cui ha lavorato). Priestman ha anche annunciato che non avrebbe allenato il Canada nella partita di apertura contro la Nuova Zelanda.

Ma la situazione si è sviluppata rapidamente.

Blue ha detto di essere a conoscenza di numerosi incidenti nel programma sulla base di prove aneddotiche, incluso un tentativo di utilizzare un drone per guardare la sessione di allenamento di Copa America di un avversario.

Questa è una storia in via di sviluppo e ne parleremo di più in futuro.

(Foto: Vaughn Ridley/Getty Images)