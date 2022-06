La figlia di Alex Smith, Sloan, si riprende da un tumore al cervello

Segnaposto durante il caricamento delle azioni dell’articolo

L’ex quarterback della NFL Alex Smith ha elogiato la “forza gentile, dedicata, intelligente, giocosa, intelligente e amante del divertimento” di sua figlia mentre dichiarava che si stava riprendendo da un intervento chirurgico al cervello per rimuovere un “maligno molto raro”.

Ha scritto che dieci ore di intervento chirurgico presso la Stanford Children’s Health sono stati “il periodo più doloroso della nostra vita”. Ha detto che i neurochirurghi hanno rimosso tutto il tumore e Sloan “nella sua vera forma – si è ripreso da un intervento chirurgico al cervello come una rock star! Non ha mai perso un momento”.

Tuttavia, un patologo ha stabilito che aveva “un tumore maligno molto raro con pochissimi casi documentati, senza una chiara tabella di marcia per il trattamento. Attualmente stiamo aspettando ulteriori test e raccogliendo quante più opinioni possibili dai medici di tutto il paese per determinare il modo migliore da seguire. “Ci auguriamo che sia stato facile e chiaro e che qualcuno ci abbia fornito una guida pratica. È tutt’altro che quello.”

Smith ha ringraziato “il nostro straordinario team medico, la nostra famiglia, gli amici, i conoscenti e persino alcuni estranei che hanno influenzato le nostre vite nell’ultimo mese e mezzo. Abbiamo lottato per tenere il passo con chiamate, messaggi, comunicazioni e cercando costantemente di aggiornare i nostri cari quelli. Questi sono stati i tempi più difficili che abbiamo mai passato. Sappiamo che non è finita. “E abbiamo una corsa davanti a noi, ma senza tutti voi non saremmo arrivati ​​così lontano”.