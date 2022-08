La figlia di Ashlee Simpson Jagger è appena apparsa in una sfilata di moda ed è elegante quanto sua madre

Ashle SimpsonLa figlia di Jagger segue le orme di sua madre in più di un modo. Ora sappiamo già che ha sua madre Stile rock alla moda inchiodatoma ora sappiamo che Jagger adora stare davanti alla telecamera proprio come sua madre!

Il 18 agosto, Simpson ha pubblicato uno scatto di sua figlia Jagger in una campagna di un marchio di lusso chiamata Fear of God, e la foto è assolutamente da vedere! L’orgogliosa mamma Simpson ha pubblicato la foto con la didascalia “JAGGER SNOW ROSS 💛fearofgod”. Potresti Guarda l’immagine qui.

Altro da SheKnows

Nella foto, vediamo Jagger che indossa una camicia a quadri color crema del 1977, con pantaloni larghi beige. Ha le sue ciocche marroni divise nel mezzo e sembra così chic e carina allo stesso tempo! Piccola rockstar Una top model in divenire? Sappiamo già che Jagger sarebbe una forza da non sottovalutare.

Ora, basti dire che la sezione commenti sotto questa foto è esplosa, con amici e fan che commentano cose come “Che bellezza ❤️”, “Stawwwwwwp” e “X is so cute”.

Clicca qui per leggere l’articolo completo.

Simpson ha tre figli. Ha dato alla luce per la prima volta il suo figlio maggiore Bronx, 13 anni, con l’ex marito Pete Wentz nel novembre 2008, ma lei e Wentz si sono separati nel 2011. Simpson ha quindi iniziato a frequentarla ora-Il marito di Ivan Ross Nel 2013, dopo un anno di matrimonio nell’agosto 2014. I due hanno accolto due bambini: Jagger, 7 anni, e un maschietto. Ziggy Blu.

“Anche mentre lavoriamo, guardiamo a momenti in cui possiamo assicurarci di poter andare via e fare viaggi con la famiglia. Stiamo prendendo [the kids] Lei disse. In una precedente intervista a rivista americana. “Mia madre mi portava ovunque… correvamo dappertutto e facevamo tutto, quindi mi sento, perché no?”

Prima di andare, fare clic qui Per vedere bambini che seguono le orme delle top model.

Kaia Gerber, Presley Gerber, Randy Gerber, Cindy Crawford,

Galleria di lancio: Questi ragazzi stanno seguendo le orme delle top model

La storia continua

Il meglio di SheKnows

firma per SheKnows.newsletter.

Per le ultime novità, seguici su FacebookE il TwitterE il Instagram.