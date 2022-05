La figlia di Ozzy Osbourne Aimee sfugge al fuoco dello studio di Hollywood

Los Angeles (AFP) – Amy, figlia di Ozzy e Sharon Osbourne, Amy è stata tra coloro che sono sopravvissute a un incendio in uno studio di registrazione di Hollywood che ha ucciso un produttore musicale di 26 anni, hanno detto Sharon Osbourne e altri operatori spaziali.

Anche la produttrice Amy Osbourne è sopravvissuta all’incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di giovedì nell’edificio commerciale a due piani che ospita diversi studi e locali per la produzione di musica. Ci sono voluti 78 vigili del fuoco in più di 50 minuti per spegnere le fiamme, ha dichiarato il portavoce dei vigili del fuoco di Los Angeles Eric Scott in una nota.

Scott ha detto che due persone hanno riportato sintomi respiratori legati all’esposizione al fumo e sono state valutate sul posto, ma entrambe si sono rifiutate di essere portate in ospedale.

“Purtroppo, una persona è stata trovata morta all’interno, mentre i vigili del fuoco hanno perquisito l’edificio”, ha detto Scott, aggiungendo che nessun vigile del fuoco è rimasto ferito e la causa dell’incendio è ancora oggetto di indagine.

Le autorità non hanno rilasciato l’identità del morto, ma amici e altri che hanno lavorato nei locali, incluso il musicista e proprietario della casa discografica Jamal Rajad Davis, lo hanno identificato come il 26enne Nathan Avery Edwards, che ha registrato, prodotto e mixato musica sotto il nome di Avery Drift.

Una delle sopravvissute era la figlia maggiore di Sharon e Ozzy Osbourne, ha detto Sharon Osbourne in un post su Instagram.

Sharon Osbourne, senza identificare il produttore, ha detto che Amy Osbourne, 38 anni, e il produttore con cui stava lavorando erano “i due fortunati che sono riusciti a sopravvivere”.

“I nostri pensieri vanno alla famiglia e agli amici della persona che ha perso la vita in questo incendio senza senso”, ha detto Osborne.

Amy Osbourne è una cantante che pubblica musica pop elettronica con il nome ARO, le sue iniziali. Non ha partecipato al reality show della famiglia Osborne come hanno fatto i suoi fratelli minori Kelly e Jack Osborne.

Davis, il cui nome d’arte è Jamal Rajad, vive e lavora nel suo spazio nell’edificio con sua moglie e quattro gatti. Pensava che sua moglie stesse bruciando incenso quando ha iniziato a vedere e annusare il fumo.

Ha detto che lui e altri sono usciti nel corridoio e si è scoperto che fumo e calore intenso si stavano alzando da un’unità a poche porte di distanza. L’uomo da quello spazio si era chiuso a chiave e aveva iniziato a cercare di sfondare la porta mentre Davis e gli altri gli gridavano di fermarsi.

Lo ha aperto ed è stato: “Boom! Grandi vecchie fiamme! ” Davis ha detto all’Associated Press in un’intervista.

A quel punto, Davis iniziò a urlare a Osborne e agli altri di uscire mentre tornava di corsa nel suo spazio.

“Ho raccolto tutto ciò che è grande, la mia TV da 65 pollici, la mia interfaccia PlayStation nel mio studio, la mia internet box, ho catturato tutto ciò che ho visto lì che ritenevo importante”, ha detto.

Ha buttato fuori gli oggetti e ha cercato di tornare indietro a prendere i suoi gattini, ma era troppo tardi.

“Stavo già soffocando”, ha detto. “Così mi sono tolto la maglietta, l’ho legata intorno al viso e ho cercato di andare un po’ avanti. Ho fatto circa cinque o sei passi e non riuscivo a raggiungere il mio gattino”.

ha detto Jonathan Wellman, che ha affittato uno spazio di registrazione nell’edificio in fondo al corridoio da Edwards Los Angeles Times Era “un giovane artista, produttore e ingegnere di talento”.

Davis ha detto che diverse persone sono state in grado di seguire la sua voce per un’uscita sicura.

Ha detto: “Sono grato per questo, ma sono grato che Avery sia morto. Era con noi al piano di sotto. Non me ne rendevo conto. Avevo solo pochi secondi. Non potevo nemmeno salvare i miei gatti”.

Davis, Wellman e altri hanno affermato di non aver sentito parlare di rilevatori di fumo né di aver visto gli irrigatori esplodere.

Non è stato immediatamente chiaro se l’edificio avesse violazioni o citazioni.