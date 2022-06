La fonte si aspettava che Deebo Samuel partecipasse al mini campo obbligatorio ai San Francisco 49ers

Ricevitore a stella larga San Francisco 49RS Deb Samuele Dovrebbe partecipare al mini-camp obbligatorio della squadra, che inizia martedì, nonostante la sua recente richiesta di scambio, ha detto una fonte ad Adam Shifter di ESPN.

Samuel ha saltato la parte di volontariato del programma Offseason di San Francisco dopo aver approvato pubblicamente la sua domanda commerciale ad aprile, sperando in un redditizio contratto a lungo termine.

Samuel ha rifiutato di fornire ragioni specifiche per la richiesta commerciale, ma ha riconosciuto di aver informato i Niners del suo desiderio di andarsene.

I 49ers hanno dichiarato in numerose occasioni che non hanno intenzione di scambiare Samuel, e l’allenatore Kyle Shanahan ha detto il mese scorso che sperava che l’organizzazione avrebbe “ottenuto il meglio dai Niners, il meglio da Debo”.

La richiesta commerciale di Samuel è arrivata in un momento in cui gli stipendi dei ricevitori erano ampiamente aumentati. I predatori hanno dato Davant Adams $ 28,5 milioni a stagione in estensione dopo aver scambiato a suo favore, e i Dolphins hanno firmato Trek Hill a un accordo in media di $ 30 milioni a stagione una settimana dopo averlo ottenuto dai Chiefs.

Bufalo Stephen Diggs e Filadelfia AJ Brown Ha anche ottenuto affari redditizi in questa bassa stagione.

Nick Wagner di ESPN ha contribuito a questo rapporto.