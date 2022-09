La forza di Earl della tempesta tropicale, Daniel si è indebolita sull’Atlantico

Il tranquillo mese di agosto si trasforma in un settembre molto più intenso poiché due specifici uragani attraversano l’Atlantico.

Daniel orbita in modo innocuo sopra il Nord Atlantico ed è a mille miglia dalla terra più vicina.

Il ciclone si è indebolito e si è trasformato in una tempesta tropicale sabato, ma la sua forza dovrebbe tornare leggermente nei prossimi giorni. I venti massimi sostenuti sono scesi a quasi 70 mph con raffiche più elevate.

Danielle dovrebbe riprendere forza domenica e diventare un uragano di categoria 1 mentre si sposta lentamente a nord-est, nella direzione generale dell’Europa.

Traccia delle previsioni di Daniel per la tempesta tropicale.

(tempo FOX)

Conte Tempesta Tropicale

La tempesta tropicale Earl si è formata venerdì sera nei Caraibi orientali dopo giorni di combattimenti con venti ostili di livello superiore e aria secca.

I venti di uragano sono di circa 50 mph, con raffiche più elevate e dovrebbero intensificarsi anche durante la settimana del Labor Day.

Nel titolo attuale, l’uragano dovrebbe continuare a nord delle isole caraibiche, ma potrebbe aumentare le precipitazioni e amplificarsi nel fine settimana.

Monitoraggio della tempesta tropicale Earl

(tempo FOX)

Il National Hurricane Center si aspetta che Earl reagisca a una cresta debole e vira più a nord nei prossimi giorni.

Svoltare a destra manterrà l’uragano est-sudest e al sicuro in mare aperto.

Tutti i principali modelli di computer concordano sul fatto che l’uragano rimarrà una preoccupazione per i marinai, ma potrebbe avvicinarsi alle Bermuda alla fine della settimana lavorativa.

Previsioni di Earl del cono della tempesta tropicale

(tempo FOX) READ Il Pentagono: l'Ucraina sta usando un sistema missilistico per colpire i posti di comando russi

Tempesta tropicale Javier in circolazione nell’Oceano Pacifico

Il Pacifico orientale è nuovamente animato dall’attività tropicale dopo una pausa di diverse settimane con la tempesta tropicale Javier.

Javier era a circa 185 miglia al largo della costa della penisola della Baja California venerdì sera con venti che continuavano a 45 mph.

Tempesta tropicale Javier

(tempo FOX)

Si prevede che la tempesta tropicale si intensificherà leggermente, ma rimarrà una tempesta tropicale poiché alla fine si piega a ovest ed esce nell’Oceano Pacifico aperto.

Sebbene non si preveda che la tempesta si avvicini alla terraferma, sono probabili onde pericolose per la vita e correnti di strappo lungo la penisola centrale e meridionale della Baja California. L’area può vedere 1-2 pollici di pioggia in quantità isolate fino a 4 pollici.