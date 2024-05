La foto spaziale di questa settimana: la NASA vede il movimento di un “ornitorinco” sulla luna di Giove, Europa

Che cos’è: Europa, la quarta luna più grande di Giove.

dov’è lei: Dista circa 417.000 miglia (671.000 km) da Giove e 500 milioni di miglia (805 milioni di km) dal Sole.

Quando condiviso: 19 maggio 2024.

Perché è così speciale: Leggermente più piccolo della Terra luna L’Europa è come un pianeta. Contiene un campo magnetico, un’atmosfera debole di ossigeno e un nucleo di ferro liquido. Ha anche una crosta di ghiaccio spessa 11 miglia (18 km) che nasconde sotto un oceano salato.

Questo oceano salato si sta sollevando attraverso il ghiaccio? Sì, questa immagine appena pubblicata di Europa punta verso la Terra dalla navicella spaziale Juno della NASA in orbita attorno alla Terra Giove Dal 2016.

Una veduta di Europa ripresa dalla navicella spaziale Galileo della NASA nel 2000 (Credito immagine: ASA/JPL/Università dell’Arizona)

Lo strumento ultrasensibile dell’Unità di riferimento stellare di Juno ha catturato un’immagine durante un sorvolo ravvicinato il 29 settembre 2022, quando la navicella spaziale è passata a sole 220 miglia (355 km) dalla crosta ghiacciata di Europa. È stata una delle prime immagini ad alta risoluzione di Europa da quando la navicella spaziale Galileo della NASA è passata nel 2000.

Imparentato: La NASA ha rivelato un “lago liscio e vetroso di lava raffreddata” sulla superficie della luna di Giove, Io

Ricevi le scoperte più incredibili del mondo direttamente nella tua casella di posta.

L’immagine in bianco e nero – scattata dal lato notturno di Europa quando era illuminato solo dalla luce riflessa da Giove – mostra un elemento soprannominato “ornitorinco” (in un riquadro giallo). Misurando circa 23 miglia per 42 miglia (37 chilometri per 67 chilometri), questo “terreno caotico” contiene collinette, creste, ghiacciai e materiale bruno-rossastro scuro. È l’ultima struttura fotografata nella regione e gli scienziati ritengono che sia il luogo in cui la crosta ghiacciata di Europa consente di accumulare sacche di acqua salata provenienti dall’oceano sotterraneo della Luna.

Circa 50 km sopra l’ornitorinco c’è una doppia cresta che corre da est a ovest (riquadro blu) con potenziali macchie attorno ad essa. Si pensa che queste macchie possano essere depositi di pennacchi di acqua salata che salgono in superficie dall’oceano di Europa.

Anche il sorvolo ravvicinato di Giunone ne ha visti quattro Immagini in luce visibile dell’Europa Catturato da JunoCam, mostra che le croste di ghiaccio ai poli nord e sud della Luna non sono più dove erano una volta. Ciò indica che la crosta ghiacciata di Europa fluttua liberamente e si muove attorno alla Luna.