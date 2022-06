La Francia vota mentre Macron affronta una dura battaglia per il controllo del parlamento

Le previsioni di voto sono previste per le 1800 GMT

Macron ha bisogno di 289 seggi per la maggioranza assoluta in Parlamento

I sondaggi d’opinione affermano che potrebbe non riuscire a trarre vantaggio dai partiti più piccoli

Un ministro è già stato rimosso nel voto all’estero

PARIGI (Reuters) – Si sono svolte domenica le elezioni in Francia in un’elezione parlamentare che potrebbe privare il presidente centrista neoeletto Emmanuel Macron della maggioranza assoluta di cui ha bisogno per governare liberamente.

Le prime previsioni erano attese alle 20:00 (1800 GMT) di un’elezione che potrebbe cambiare il volto della politica francese.

L’affluenza alle urne a mezzogiorno è stata leggermente più forte – al 18,99% – rispetto allo stesso momento del primo turno di votazioni di domenica scorsa rispetto al 2017, quando era rispettivamente del 18,43% e del 17,75%.

Macron ha vinto un secondo mandato alle elezioni presidenziali di aprile. Se il voto di domenica non darà al suo schieramento la maggioranza assoluta, si aprirà un periodo di incertezza che potrebbe essere risolto con un grado di condivisione del potere tra i partiti inaudito in Francia negli ultimi decenni – o portare alla paralisi politica e ripetere le elezioni parlamentari . Linea. Leggi di più

I sondaggi prevedono che il campo di Macron finirà con il maggior numero di seggi, ma affermano che non è affatto garantito il raggiungimento della soglia dei 289 per la maggioranza assoluta.

I sondaggi d’opinione suggeriscono anche che è probabile che l’estrema destra ottenga il più grande successo parlamentare degli ultimi decenni, mentre l’ampia coalizione Sinistra-Verdi potrebbe diventare il più grande gruppo di opposizione e i conservatori si ritrovano a governare.

Nella città di Sevres, fuori Parigi, dove una pioggia leggera ha fornito sollievo dopo che un’ondata di caldo soffocante ha colpito la Francia sabato, alcuni elettori hanno affermato di essere stati motivati ​​da preoccupazioni ambientali a votare per la coalizione di sinistra Nobis.

“Negli ultimi cinque anni, la maggioranza presidenziale non è stata in grado di affrontare le sfide del cambiamento climatico: l’attuale ondata di caldo ti fa desiderare di sostenere maggiormente i progetti ambientali”, ha detto a Reuters Leonard Duques, 21 anni, uno studente di cinema. .

Altri hanno affermato di non fidarsi del controverso leader del blocco di sinistra Jean-Luc Mélenchon, che ha condotto una campagna con lo slogan “eleggetemi primo ministro” e che ha promesso di abbassare l’età pensionabile a 60 anni da 62, congelare i prezzi e impedire alle aziende di licenziare i lavoratori se pagano dividendi.

“Melenchon è un ipocrita. Fa promesse che non reggono. Andare in pensione a 60 anni è impossibile”, ha detto Brigitte Derez, 83 anni, un’insegnante di danza in pensione che ha votato per il partito di Macron.

Un elettore vota al secondo turno delle elezioni parlamentari francesi in un seggio elettorale a Vir-Normandia, Francia, 19 giugno 2022. REUTERS/Stephan Mahé Leggi di più

Durante la notte, i risultati delle amministrazioni estere francesi hanno portato cattive notizie a Macron, poiché ha perso il suo ministro degli affari marittimi a causa della sua circoscrizione caraibica. Circa 15 ministri sono in corsa alle elezioni e Macron ha detto che avrebbero dovuto dimettersi se avessero perso.

Sinistra Rinnovata

Macron sta cercando di aumentare l’età pensionabile, perseguire la sua agenda a favore delle imprese e promuovere l’integrazione nell’UE.

Dopo aver eletto un presidente, gli elettori francesi utilizzavano tradizionalmente i sondaggi d’opinione legislativi poche settimane dopo per dargli una comoda maggioranza parlamentare – e François Mitterrand nel 1988 era una rara eccezione.

Macron e i suoi alleati possono ancora farlo accadere.

Ma la sinistra in ripresa rappresenta una sfida scoraggiante, poiché l’inflazione pone il costo della vita alto nelle menti di molti elettori.

Se Macron e i suoi alleati perdono la maggioranza assoluta di pochi seggi, hanno detto i funzionari di quei partiti, potrebbero essere tentati di ingaggiare parlamentari di centrodestra o conservatori.

Se l’avessero mancato con un margine più ampio, potrebbero cercare un’alleanza con i conservatori o dirigere un governo di minoranza che dovrebbe negoziare le leggi con le altre parti caso per caso.

Anche se il campo di Macron ottiene la maggioranza assoluta, è probabilmente grazie al suo ex primo ministro, Edouard Philippe, che chiederà maggiore voce in capitolo su ciò che il governo sta facendo.

Tuttavia, con il voto di domenica, il presidente probabilmente entrerà in un nuovo periodo di dover fare più concessioni, dopo cinque anni di controllo indiscusso da quando è stato eletto per la prima volta nel 2017.

