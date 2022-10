La fuoriuscita dell’oleodotto di Drushpa interrompe il flusso di petrolio russo verso la Germania

La perdita è stata scoperta dalla Polonia martedì scorso

La Polonia afferma che la fuga di notizie è stata accidentale e non di sabotaggio

La Germania afferma che la sua ridotta offerta di greggio è sufficiente

La raffineria di Schwedt che serve Berlino ha alcune alternative

VARSAVIA, 12 ott. (Reuters) – La Germania ha dichiarato mercoledì che sta ricevendo meno petrolio, ma ha ancora forniture sufficienti, a seguito di una fuoriuscita polacca all’oleodotto Druzhba che fornisce petrolio greggio dalla Russia all’Europa. brutto lavoro.

Martedì sera è stata scoperta una perdita su una linea principale che trasportava petrolio in Germania, ha affermato l’operatore PERN, poiché l’Europa è diventata sempre più diffidente nei confronti della propria sicurezza energetica a causa dei tagli alle forniture di gas dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca.

Le riprese dei droni hanno mostrato la fuoriuscita di petrolio da un gasdotto sotterraneo che si estendeva su terreni agricoli e circondato da autopompe e altre squadre di emergenza.

“La sicurezza dell’approvvigionamento in Germania è attualmente garantita”, ha detto a Reuters un portavoce del ministero dell’Economia. “Le raffinerie di Schwedt e Leuna continuano a ricevere petrolio greggio attraverso l’oleodotto Druzhba”.

La raffineria di Schwedt, che fornisce il 90% del carburante di Berlino, ha affermato che le consegne stanno avvenendo, ma a capacità limitata.

La Germania ha affermato di aspettarsi presto maggiori informazioni dalla Polonia sulla causa della perdita e su come risolverla.

L’Europa è stata in allerta per la sicurezza delle sue infrastrutture energetiche dalla scoperta il mese scorso di importanti perdite nei gasdotti Nord Stream 1 e 2 che vanno dalla Russia sotto il Mar Baltico verso l’Europa. L’Occidente e la Russia l’hanno accusata di sabotaggio.

Il portavoce dei servizi di sicurezza polacchi Stanislaw Zarin ha detto a Reuters che tutte le possibili cause della fuga di notizie sono state prese in considerazione.

Mateusz Berger, l’alto funzionario responsabile delle infrastrutture energetiche della Polonia, ha affermato che si trattava principalmente di “danni accidentali”, aggiungendo che in questa fase “non c’erano prove” per credere che si trattasse di un sabotaggio.

Berger ha detto che la fuoriuscita è avvenuta 70 km (44 miglia) a ovest del blocco, sede della più grande raffineria della Polonia, di proprietà di PKN Orlan. Di conseguenza, parte della capacità del gasdotto diretto verso la Germania non è disponibile, ha affermato, aggiungendo che le riparazioni “non richiederanno molto tempo”.

Più tardi in serata, il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha affermato che era troppo presto per dire se la fuoriuscita fosse un danno accidentale o un sabotaggio.

“… Molti passi puntano direttamente al Cremlino, ma vogliamo essere molto responsabili e solo allora confermare le nostre ipotesi”, ha detto all’emittente radiofonica statale polacca PR3.

Una vista dell’impianto di stoccaggio del petrolio di PERN, parte dell’infrastruttura del gasdotto Drushba, a Mieszewko Stralkowski, Block, Polonia, il 12 ottobre 2022. REUTERS/Kacper Pempel leggi di più

La Russia è il primo fornitore di petrolio tedesco

L’oleodotto di Drushba, che in russo significa “amicizia”, ​​è uno dei più grandi al mondo e fornisce petrolio russo a gran parte dell’Europa centrale, tra cui Germania, Polonia, Bielorussia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Austria.

Transneft, il monopolio statale russo degli oleodotti, ha dichiarato che continuerà a pompare petrolio in Polonia.

PKN Orlan di Polonia (PKN.WA) L’operatore ceco di gasdotti MERO ha affermato di non aver visto alcun cambiamento nei flussi dalla Repubblica Ceca, ma ha affermato che le forniture alla sua raffineria di blocchi non sono state interrotte.

“L’azione principale (che stiamo intraprendendo) è drenare il liquido, trovare la perdita e fermarla”, ha detto il portavoce dei vigili del fuoco Karol Kierzkowski all’emittente statale TVP Info, aggiungendo che non c’era pericolo per il pubblico.

I vigili del fuoco nella regione centro-settentrionale della Polonia del Kujawsko-Pomorskie hanno affermato di aver pompato circa 400 metri cubi di petrolio e acqua dal sito nel mezzo di un campo di grano.

Berna ha riferito che la seconda linea del gasdotto Drushba funziona normalmente.

La capacità combinata della parte occidentale delle due linee, che trasportano petrolio dalla Polonia centrale alla Germania, è di 27 milioni di tonnellate di greggio all’anno.

La raffineria tedesca di Schwedt, che serve Berlino, ha poche alternative per soddisfare il suo fabbisogno di greggio, quindi Druzhba sarebbe sotto pressione se le forniture venissero interrotte.

Il governo tedesco mira a eliminare le importazioni di petrolio dalla Russia entro la fine dell’anno sotto le sanzioni dell’UE. Ma nei primi sette mesi dell’anno, la Russia era ancora il suo principale fornitore, rappresentando solo il 30% delle importazioni di petrolio.

Druzhba sarà determinante nella consegna di petrolio attraverso il porto polacco di Danzica, mentre la Germania cerca forniture alternative per Schwedt.

Il governo tedesco è in trattative per ottenere petrolio dal Kazakistan per rifornire Shvet, ma quel petrolio deve anche fluire in Germania attraverso l’oleodotto Drushpa.

Berlino ha rifiutato l’offerta del presidente russo Vladimir Putin di fornire gas all’Europa tramite il Nord Stream 2 questo inverno, rifiutandosi di consentire alla Germania di far funzionare il nuovo gasdotto. Se la Russia vuole inviare gas, può farlo tramite il Nord Stream 1, ha detto un portavoce del governo.

Rapporto degli uffici Reuters; Scritto da Alan Charlish e Marek Strelecki; Montaggio di John Harvey e Elaine Hardcastle

