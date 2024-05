Home » Tech La gamma Pixel 9 di Google è vista in immagini pratiche di cinque mesi fa Tech La gamma Pixel 9 di Google è vista in immagini pratiche di cinque mesi fa 0 Views Save Saved Removed 0

È una giornata che termina con la lettera Y, quindi naturalmente abbiamo a che fare con un altro leak sull’hardware di Google Pixel. Questa volta i Pixel 9, 9 Pro e 9 Pro XL possono essere visti fianco a fianco Nuove foto da rosetkd – ben cinque mesi prima del consueto periodo di rilascio di ottobre di Google.

Ho molte domande su come e perché queste unità sono venute al mondo così presto, ma eccoci qui. So che molti di voi non vedono l’ora di vedere il normale 9 Pro, che finalmente porterà le migliori funzionalità della fotocamera di Google in un telefono di dimensioni normali. Nel frattempo, il 9 Pro XL appare leggermente più lungo dell’iPhone 15 Pro Max di Apple.

Sì, questo è un telefono XL. immagine: rosetkd

Sono un po’ curioso di sapere se Google la chiamerà ancora “striscia della fotocamera” ora che non copre più l’intera larghezza del telefono. Rappresenta un cambiamento piuttosto grande nell’identità visiva del Pixel, ma il nuovo stile sembra ancora abbastanza unico rispetto a quello che stanno facendo Apple e Samsung. Come al solito, il Pixel 9 standard avrà un sistema a doppia fotocamera, mentre il Pro avrà un terzo obiettivo per lo zoom.

Google sta cercando di superare se stesso con i leak precedenti ogni anno? Il fatto che questi dispositivi esistano già potrebbe significare che l’azienda stia pianificando di posticipare il loro rilascio a una data anteriore al 2024? Potremmo vedere un teaser di Pixel 9 durante il keynote di Google I/O di domani? Voglio dire, sappiamo già come appare; Almeno mostraci dei colori diversi, Google. Dove si nasconde Pixel Fold 2, ehm… Pixel 9 Pro Fold durante tutti questi leak? READ La serie Final Fantasy Pixel Remaster in arrivo su PS4 e Switch nella primavera del 2023