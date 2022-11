La Georgia guida ancora una volta la classifica CFP con i primi cinque rimasti invariati

Non ci sono state modifiche ai primi cinque nella terza classifica dei playoff di college football martedì sera, con la Georgia n. 1 e lo stato dell’Ohio n. 2, il Michigan n. 5 Tennessee.

Dopo una vittoria per 66-24 sul Missouri non classificato, i Vols sono rimasti la squadra con il punteggio più alto del comitato con una sconfitta, lasciandoli in lizza per i playoff senza vincere la loro divisione. La Georgia ha conquistato il campionato SEC East e affronterà la LSU numero 6, la squadra con il punteggio più alto che ha perso due volte, nella partita del campionato SEC. Se la LSU vince la sua conferenza, può entrare nella storia come la prima squadra perdente a raggiungere la CFP.

“Il comitato ritiene che ci sia una disconnessione con la Georgia”, ha detto il presidente del comitato di selezione Beau Corrigan, che è anche direttore atletico dello Stato della Carolina del Nord.

Il Tennessee potrebbe diventare la quinta squadra a entrare nella CFP senza vincere un titolo di conferenza e la terza a non vincere la sua divisione, insieme a Ohio State 2016 e Alabama 2017. La SEC ha avuto più squadre nella CFP due volte, inclusa la scorsa stagione quando la Georgia ha battuto l’Alabama per vincere il titolo nazionale.

1 – Georgia (10-0) 14. Ole Miss (8-2) 2 – Stato dell’Ohio (10-0) 15 – Kansas Street (7-3) 3 – Michigan (10-0) 16. UCLA (8-2) 4. CU (10-0) 17. Washington (8-2) 5-Tennessee (9-1) 18. Notre Dame (7-3) 6. LSU (8-2) 19. Via Florida (7-3) 7.USC (9-1) 20.UCF (8-2) 8- Alabama (8-2) 21 – Tulane (8-2) 9 – Clemson (9-1). 22. Va bene S. (3-7) 10.Utah (8-2) 23. Via dell’Oregon (3-7) 11. Pennsylvania (8-2) 24. NC St. (3-7) 12 – Oregon (8-2) 25° – Cincinnati (8-2) 13. Carolina del Nord (9-1) READ Kevin Durant ordina uno scambio da Brookyn Nets

Senza un campionato della conferenza, i Vols dovranno affrontare un controllo maggiore da parte del comitato di selezione e conteranno su vittorie impressionanti contro Alabama e LSU per vincere un dibattito contro il campione della conferenza Power 5.

L’USC (9-1) è ora la squadra con il punteggio più alto nel Pac-12 al numero 7 dopo che la sconfitta dell’Oregon sabato contro Washington ha fatto scendere i due Ducks persi al numero 12. Il Pac-12 vanta sei squadre classificate al vertice della PCP. 25 con l’aggiunta del n. 23 dell’Oregon State, di cui due nella top 10 (USC e n. 10 Utah).

L’USC può conquistare un posto nella partita per il titolo della conferenza sabato con una vittoria sull’UCLA, e l’Oregon affronterà lo Utah in un’altra partita che aiuterà a decidere i partecipanti al torneo Pac-12.

TCU ha conquistato un posto nel torneo Big 12 con una vittoria per 17-10 sul Texas, ma i Longhorns con quattro sconfitte sono caduti dal numero 18 della Top 25 CFP questa settimana. Ha aiutato gli Horned Frogs a riportare il numero 22 dello stato dell’Oklahoma in classifica questa settimana, dando a TCU una seconda vittoria contro un avversario classificato, insieme al numero 15 dello stato del Kansas.

Ci sono altre tre classifiche, inclusa una Top 25 il giorno delle selezioni il 4 dicembre. Nessuna squadra è stata testa di serie al di fuori della top 10 della giuria a questo punto della stagione e detiene ancora il primo posto. Il più basso è stato il Michigan nel 2015 e l’Oklahoma nel 2019, quando entrambi si sono classificati al nono posto.

L’Alabama, persa due volte, è al numero 8 questa settimana, prima di una sconfitta contro il numero 9 Clemson, che giocherà con il numero 13 della Carolina del Nord nel torneo ACC.

Dopo una vittoria per 38-31 a Tulane, il n.