La Germania si rivolge al carbone mentre la Russia soffoca le forniture di gas

La Germania ha affermato che il deterioramento della situazione del mercato del gas significa che la più grande economia europea dovrebbe limitare l’uso del gas naturale per produrre elettricità e bruciare più carbone per un “periodo di transizione”.

Il ministro dell’Economia Robert Habeck ha avvertito domenica che la situazione sarebbe “veramente rigida in inverno” senza misure precauzionali per prevenire la carenza di forniture.

Di conseguenza, la Germania cercherà di compensare l’interruzione delle forniture di gas russe aumentando la combustione del carbone, il combustibile fossile a più alta intensità di carbonio in termini di emissioni, e quindi l’obiettivo di sostituzione più importante nel passaggio alle alternative rinnovabili.

“Questo è amaro, ma in questo caso è quasi necessario ridurre il consumo di gas. Dobbiamo e faremo tutto il possibile per immagazzinare quanto più gas possibile in estate e in autunno”, ha affermato Habeck del Partito dei Verdi in una nota. . Traduzione.

“I serbatoi di stoccaggio del gas dovrebbero essere pieni in inverno. Questa è una priorità assoluta”, ha aggiunto.

Questo arriva poco dopo avvertimento inquietante Dal gigante energetico russo Gazprom, ha esacerbato i timori di una completa interruzione delle forniture nell’Unione europea.

Gazprom ha detto la scorsa settimana di avere un’altra fornitura limitata tramite il gasdotto Nord Stream 1 che va dalla Russia alla Germania sotto il Mar Baltico.