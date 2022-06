La gigantesca luna fragola di giugno invaderà il cielo martedì notte

Le persone negli Stati Uniti possono catturare una gigantesca luna di fragole martedì sera, tempo permettendo.

Secondo la NASA, la luna piena sarà nel punto più vicino alla Terra in questa orbita alle 19:24 EDT di martedì. Sarà abbastanza vicino da essere considerata una superluna, rendendola la seconda per il 2022.

Apparirà martedì sera pieno fino a mercoledì mattina e sarà la luna piena più bassa dell’anno, raggiungendo solo 23,3 gradi sopra l’orizzonte mercoledì all’01:56 EDT, ha detto l’agenzia.

La luna piena gigante della fragola è stata vista il 14 giugno in Indonesia. WF Sihardian / NurPhoto tramite Getty Images



Come ha preso il nome la luna fragola?

Il nome non ha nulla a che fare con il colore. Tradizionalmente, la luna delle fragole è la luna piena di giugno, che di solito è l’ultima di primavera o la prima d’estate.

secondo antico calendario contadinoIl nome era usato dalle tribù di nativi americani Algonquin che vivevano negli Stati Uniti nordorientali e dai popoli Ojibwe, Dakota e Lakota. Era usato per indicare la maturazione delle fragole pronte per la raccolta nel mese di giugno.

Come guardare la superluna delle fragole

Dopo il tramonto, gli esploratori del cielo consigliano di guardare a sud-est per vedere la luna piena sorgere sopra l’orizzonte, secondo il calendario. Il picco di illuminazione è stato raggiunto prima, martedì, alle 7:52 EDT, ma non sarà visibile nei fusi orari nordamericani fino a martedì sera, quando alcune parti del mondo hanno già visto la superluna. Il calendario può calcolare i tempi di sorgere e tramontare della luna in base alla tua posizione qui.

“Una luna piena è un momento divertente per osservare le caratteristiche della luna, poiché la luce laverà via il resto del cielo. Ad occhio nudo, puoi vedere i vasti altopiani e bassi della luna, che possono sembrare determinate forme e creare storie su quelle forme, a seconda della cultura che segui”, secondo Space.org.

Per chi non sta in piedi, mostra anche la diretta gratuita del Progetto Telescopio Virtuale in Italia L’altezza della luna piena su Roma.

E se ti manca questa luna gigante, ce ne sarà un’altra 13 luglio.

