La giunta militare del Myanmar rilascia il consigliere australiano di Suu Kyi, ex inviato britannico

(Reuters) – I governanti militari del Myanmar hanno graziato l’economista australiano Sean Turnell e l’ex consigliere dell’icona della democrazia Aung San Suu Kyi, hanno riferito giovedì i media statali, tra i circa 6.000 prigionieri che saranno rilasciati durante una festa nazionale.

Una fonte diplomatica ha detto a Reuters che Tornell, così come l’ex ambasciatore britannico in Myanmar, Vicky Bowman, sono stati rilasciati e hanno lasciato il Myanmar in aereo, aggiungendo che avrebbero dovuto dirigersi in Thailandia.

L’agenzia di stampa Kyodo, citando fonti, ha riferito che il regista giapponese Toru Kubota è stato rilasciato.

I media statali hanno affermato che gli stranieri sono stati graziati “per relazioni con altri Paesi e anche per scopi umanitari” e invitati a lasciare il Paese.

Il Myanmar è in subbuglio dal colpo di stato militare del febbraio dello scorso anno, quando ha arrestato leader civili tra cui il premio Nobel Suu Kyi, ponendo fine a un decennio di democrazia provvisoria.

Il colpo di stato ha scatenato proteste a livello nazionale che sono state spesso represse con la violenza, portando a migliaia di arresti e alimentando il movimento di resistenza armata.

Due testimoni hanno detto a Reuters di aver visto giovedì pomeriggio un autobus lasciare la famigerata prigione di Insein nella capitale commerciale Yangon con a bordo alcuni dei nominati nell’amnistia.

Il ministro degli Esteri australiano Penny Wong aveva precedentemente accolto con favore le notizie su Turnell, che è stato condannato per aver violato la legge sui segreti di Stato e condannato a settembre a tre anni di carcere.

All’inizio di questo mese, Wong ha affermato che l’Australia sta valutando la possibilità di imporre sanzioni al Myanmar.

Tattiche degli ostaggi

Il governo ombra di unità nazionale del Myanmar ha affermato di essere stato sollevato dall’amnistia, ma ha affermato che la giunta non dovrebbe ingannare il mondo.

“Questi tipi di tattiche di presa di ostaggi da parte della giunta non dovrebbero ingannare la comunità internazionale nel pensare che i militari abbiano cambiato colore”, ha detto Htin Lien Aung, ministro e portavoce del governo di unità nazionale.

Bowman, ambasciatore della Gran Bretagna dal 2002 al 2006 e ora a capo di un gruppo che promuove il business etico in Myanmar, è stato incarcerato per violazioni dell’immigrazione.

Anche suo marito, l’artista birmano Ko Htin Lin, era nella lista delle persone da rilasciare. La fonte diplomatica non ha detto se fosse con Bowman quando è stata rilasciata o sull’aereo con lei. Il cittadino statunitense Kyaw Htay O era tra i graziati.

Kubota è stato condannato il mese scorso 10 anni di carcere Violare le leggi sulla sedizione e sulle comunicazioni.

Il segretario capo di gabinetto giapponese Hirokazu Matsuno ha dichiarato giovedì scorso che il governo ha informato che Kubota è in buona salute e tornerà a casa venerdì.

“Continueremo a chiedere che il Myanmar prenda misure specifiche e appropriate per ricostruire una società democratica e risolvere i problemi in modo pacifico e serio”, ha affermato Matsuno.

5.774 prigionieri sono stati graziati. Altri da rilasciare includono 11 celebrità e Kyaw Tint Swee, ex ministro e stretto collaboratore di Suu Kyi, secondo i media statali.

Testimoni nella prigione di Insein hanno detto che l’ex portavoce del partito al governo Myo Nyunt e l’eminente sostenitrice della democrazia Mia Aye erano tra coloro che sono stati visti lasciare la prigione.

“Sarò con il popolo del Myanmar, qualunque cosa accada”, ha detto Mya Aye.

Un portavoce del consiglio militare non ha risposto alle telefonate di Reuters chiedendo commenti.

L’Associazione per l’assistenza ai prigionieri politici, che ha documentato la repressione militare, ha affermato che il consiglio militare ha rilasciato gli stranieri per allentare la pressione politica.

“Ancora una volta, i prigionieri politici vengono usati come merce di scambio”, ha aggiunto.

Le persone non dovrebbero essere incarcerate per aver espresso le proprie opinioni politiche, ha affermato Phil Robertson, vicedirettore per l’Asia di Human Rights Watch.

“Si spera che questo rilascio non sia un evento unico, ma piuttosto l’inizio di un processo da parte del consiglio militare per liberare tutti i prigionieri politici”, ha detto a Reuters.

Segnalazione da parte del personale Reuters. Scritto da Kanupriya Kapoor e Martin Beatty; Montaggio di Lincoln Feast, Simon Cameron Moore, William Maclean

