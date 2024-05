La giuria premia la vittoria di Bungie con una storica decisione anti-cheat

La decisione della giuria di ieri ha premiato Bungie ( PDF ) una bella somma di $ 63.210. L’avvocato di Bungie James Parker ha dichiarato in una dichiarazione inviata via email a il bordo La società è “impegnata nei confronti dei nostri giocatori e continuerà a proteggerli dalle frodi, incluso portare questo e futuri casi in tribunale”.

Nel 2021, Bungie ha intentato una causa contro AimJunkies e quattro imputati (ecco un PDF Denuncia), sostenendo, tra l’altro, che sarebbero stati hackerati Destino 2 Copiare il codice utilizzato nelle operazioni di imbroglio. Alcuni dei reclami di Bungie, come la violazione di AimJunkies Disposizione della legge sul copyright del Millennio digitale Prevenire l’elusione della tecnologia di protezione del copyright: è andato all’arbitrato e ha visto Benji vince 4 milioni di dollari . AimJunkies ha presentato ricorso dopo che il giudice ha confermato questo premio. Anche questo appello è ancora in fase di elaborazione a coste Scritto questa settimana .

Il fondatore di Phoenix Digital, David Schaefer, si muoverà per respingere il verdetto della giuria e ricorrere in appello, se necessario. Secondo Totilo. Tuttavia, la sentenza è importante, dato che le denunce di frode tendono a concludersi in altri modi, come gli accordi transattivi. (Esempio: giudice Chiudi a Grand Theft Auto Commerciante di truffe Nel 2018 dopo una causa contro Take-Two Interactive, o quando Bungie ha risolto un’altra causa per frode nel 2022 per 13,5 milioni di dollari.)