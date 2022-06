La Gran Bretagna testa una settimana lavorativa di 4 giorni

Anche Platins, un negozio di fish and chips a Norfolk, in Inghilterra, è coinvolto nel programma.

“Riteniamo che offrendo ai nostri dipendenti un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, possano lavorare in modo più efficiente ed efficace”, ha affermato Callum Howard, portavoce del ristorante.

La settimana lavorativa di quattro giorni è un sogno sul posto di lavoro da decenni. Nel 1956, allora vicepresidente Richard Nixon Aspettatevi un tale accordo Nel “futuro non lontano”. Ma la realtà era svolto in modo non uniforme A livello globale nel corso degli anni, il dottor Shore, che sta anche conducendo la ricerca su altri studi, ha affermato in un’intervista telefonica.

Le singole aziende hanno progettato i loro approcci, soprattutto perché la pandemia ha sconvolto la cultura del lavoro tradizionale. in stato unitoAlcune aziende hanno consentito ai dipendenti di ridurre la loro settimana lavorativa, tagliando i venerdì liberi, lavorando su turni ibridi, tagliando i salari per meno ore o creando i propri orari.

In Nuova Zelanda è nata Unilever Prova della settimana lavorativa più breve Nell’anno 2020. In Islanda, prova Il dottor Schorr ha affermato che la riduzione dell’orario di lavoro settimanale a 35 o 36 ore, che ha coinvolto circa 2.500 dipendenti governativi, è aumentata durante la pandemia, con l’86% di tutti i lavoratori islandesi ora impiegati o idonei a orari più brevi.

La maggior parte degli sforzi si sta svolgendo nel settore privato, ha affermato, ma i governi di Scozia e Spagna hanno annunciato il sostegno, compresi i sussidi, per le settimane lavorative di quattro giorni. Le aziende in Irlanda e Australia hanno iniziato le prove il 1° agosto e altre due prove negli Stati Uniti e in Canada inizieranno ad ottobre.

Il dottor Shore ha affermato che lavorare da casa durante la pandemia è stato il fattore principale che ha guidato lo slancio crescente per una settimana lavorativa più breve. “Ha fatto capire ai datori di lavoro che potevano fidarsi dei loro lavoratori”, ha detto.

Anche le aziende sono costrette a ristrutturare il modo in cui operano.

“Le aziende che sono davvero riuscite in questo modo rimuovono le attività dall’elenco delle persone”, ha affermato. “La riorganizzazione del lavoro più comune riguarda le riunioni: numero eccessivo di riunioni, lunghezza eccessiva e inefficienza nelle riunioni”.