La grave siccità nell’emisfero settentrionale è “quasi impossibile” senza il cambiamento climatico

Londra

CNN

–



Siccità nell’emisfero settentrionale quest’estate – che terreno bruciatoE il i fiumi si sono prosciugati massa rialzata fallimento del raccolto Una nuova analisi ha rilevato che è almeno 20 volte più probabile che accada a causa della crisi climatica.

La ricerca, pubblicata mercoledì dalla World Weather Attribution Initiative, ha rilevato che senza la crisi climatica, la siccità che ha colpito parti del Nord America, dell’Asia e dell’Europa quest’estate sarebbe storicamente un evento unico in 400 anni, il che significa che è stato un evento di siccità che era così grave che sarà visto in media solo una volta ogni 400 anni.

Ma gli scienziati hanno scoperto che il riscaldamento globale causato dalla combustione di combustibili fossili ha causato una siccità di questa portata per 1 anno su 20.

L’analisi ha anche rilevato che le alte temperature di questa estate, che hanno contribuito alla siccità e ucciso decine di migliaia di persone in Europa e Cina, erano “praticamente impossibili” senza il cambiamento climatico.

I ricercatori hanno utilizzato dati storici, osservazioni e modelli scientifici per confrontare le condizioni del clima odierno – che è di circa 1,2 gradi Celsius più caldo di quanto non fosse prima dell’industrializzazione – con il clima precedente, prima della fine del XIX secolo.

L’estate del 2022 nell’emisfero settentrionale è un buon esempio di come gli eventi estremi causati dai cambiamenti climatici possano svolgersi anche in vaste aree su scale temporali più lunghe. Mostra anche come la combinazione di molti diversi cambiamenti meteorologici può danneggiare le nostre infrastrutture e sovraccaricare i nostri sistemi sociali”, ha affermato in una nota Frederic Otto, scienziato del clima presso l’Imperial College di Londra e uno degli autori dello studio.

“In Europa, le condizioni di siccità hanno ridotto i raccolti. Ciò è stato particolarmente preoccupante, poiché è arrivato sulla scia di un’ondata di caldo alimentata dai cambiamenti climatici nell’Asia meridionale che ha anche distrutto i raccolti e si è verificata in un momento in cui i prezzi alimentari globali erano già molto alti a causa alla guerra in Ucraina.”.

Mentre la maggior parte dell’emisfero ha visto precipitazioni al di sotto della media quest’anno, l’analisi ha rilevato che l’aumento delle temperature è stato il principale fattore alla base della siccità.

Gli scienziati notano anche che le loro scoperte erano prudenti e che “è probabile che il reale impatto delle attività umane sia maggiore” di quanto affermato nel rapporto.

In tutto l’emisfero settentrionale quest’estate, le temperature estreme e la riduzione delle precipitazioni hanno portato a diversi eventi senza precedenti: Cina ha emesso il suo primo avviso nazionale di siccità; Il Regno Unito ha registrato la sua temperatura più alta di sempre; Europa Ha vissuto l’estate più calda. e il La crisi idrica si è intensificata negli Stati Uniti occidentalicon conseguenti nuovi tagli all’uso dell’acqua.

Oltre all’immediato pericolo di vita, l’intenso caldo estivo ha rappresentato gravi minacce per le infrastrutture, l’industria e provvistealimentando una crisi del costo della vita in corso in molte aree colpite.

L’Europa stava già combattendo fornire shock geopolitici. Questo shock climatico ha esacerbato la crisi del costo della vita, esacerbando gli effetti della guerra in Ucraina, ha affermato Martin van Aalst, uno degli autori del rapporto e direttore del Centro per il clima della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

“Stiamo vedendo l’impronta del cambiamento climatico non solo nei rischi specifici, ma anche nella cascata di impatti tra settori e regioni”, ha affermato Van Aalst.

Gli scienziati sono sempre più in grado di identificare il legame tra la crisi climatica e gli eventi meteorologici estremi. Possono anche fare previsioni in modo più accurato.

L’analisi ha rilevato che l’emisfero settentrionale può aspettarsi temperature estreme, come quelle viste quest’estate, molto più frequentemente.

“Questo risultato ci dà anche un’idea di cosa c’è all’orizzonte”, ha affermato Dominic Schumacher, ricercatore presso l’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima presso l’ETH di Zurigo. “Con l’aumento del riscaldamento globale, possiamo aspettarci siccità estive più forti e più frequenti in futuro”.

In questo caso, il file scarsità d’acquaE il incendi boschiviE il Danni alle coltureE il Aumento del prezzo del cibo E il a corto di elettricità Con l’esperienza degli ultimi mesi può diventare un evento comune.

Lo studio segue non solo un’estate di maltempo, ma anche una stagione devastante di uragani e uragani. Il bilancio delle vittime dell’uragano Ian negli Stati Uniti ha superato i 100. Il tifone Noro ha recentemente colpito le Filippine, dopo essere passato rapidamente dall’equivalente di un uragano di categoria 1 a un uragano di categoria 5 in circa sei ore.

A novembre i leader mondiali si incontreranno in Egitto COP27, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climaticiQuest’anno, è probabile che gli eventi meteorologici estremi aumenteranno l’urgenza delle discussioni.

“Dobbiamo eliminare gradualmente la combustione di combustibili fossili se vogliamo stabilizzare le condizioni meteorologiche ed evitare un ulteriore deterioramento di questi eventi di siccità, che diventeranno più frequenti e più gravi con qualsiasi ulteriore aumento del riscaldamento globale”, ha affermato Sonia Seneviratne, professore all’ETH Zurigo.