La lap dance di “Magic Mike” era “fisicamente impegnativa”

Salma Hayek parla delle scene piccanti con Channing Tatum in “Magic Mike’s Last Dance”.

rimorchio per Terza e ultima puntata “Magic Mike” presentava una scena di lap dance sexy con Hayek, 56 anni, e Tatum, 42 – e Hayek ha parlato di come è stato girato.

“È una vera sfida fisica”, ha detto la star nominata all’Oscar. Intrattenimento stasera. “Dio. Stai solo aspettando di vedere. È solo complicato.”

L’attrice Frida ha detto che è stato un “momento magico” che le ha fatto “ricordare chi sono veramente”.

Hayek – che ha assunto il ruolo da Grazie Newton Ha dato un’idea del suo personaggio e di come era sul set.

Salma Hayek parla delle sue scene piccanti con Channing Tatum. © 2022 – Warner Bros. Pictures

“Interpreto una donna forte”, ha detto ad Antonio Banderas mentre promuoveva il loro prossimo film Il gatto con gli stivali: l’ultimo desiderio.

“Sai com’era la mia giornata andando in ufficio? Mi sedevo e guardavo, come 12 ragazzi, ballare seminudi e mi giravo. “Ha esclamato Hayek, e ha continuato.

“Povera, povera ragazza”, ha scherzato Banderas, 62 anni, con Hayek, e ha detto che avrebbe fatto un grande cameo nel film.

Salma Hayek interpreta una “donna forte”. © 2022 – Warner Bros. Pictures

Sì. Hayek rispose: “È davvero un bravo ballerino, Antonio”.

Sebbene la scena della lap dance possa essere stata “complicata”, Hayek aveva precedentemente elogiato Tatum per la sua danza.

“Se pensi che sappia ballare [before]Ti renderai conto di non aver visto niente, la star di “House of Gucci”. diceva la gente in agosto.

“Magic Mike’s Last Dance” uscirà nelle sale il 10 febbraio 2023. Foto Warner Bros

Le sue abilità di ballo È appena migliorato,” lei ha aggiunto.

Nel terzo film della serie diretta da Steven Soderbergh, Mike Lane di Tatum viene lasciato come barista in un bar della Florida dopo un affare fallito. Contatta una ricca socialite (Hayek) che lo porta a Londra con un’offerta per dirigere uno spettacolo di danza.

Tatum ha diceva la gente Vuole che il film sia il “Super Bowl dello spogliarello”.

Nel cast anche Ayub Khan Dean, Gavin Spokes, Caitlin Gerrard, Juliette Motamed, Jamelia George e Vicky Pepperdine.

“Magic Mike’s Last Dance” uscirà nelle sale il 10 febbraio 2023.