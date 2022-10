La Lettonia vince le elezioni e diventa primo ministro, rimane critica nei confronti della Russia

RIGA, 2 ott (Reuters) – Il partito di centrodestra New Unity Party del primo ministro lettone Kriszjanis Karins ha vinto sabato le elezioni, secondo i risultati provvisori, con il 19% dei voti che lo hanno messo in posizione di guidare un altro governo di coalizione.

I risultati – con il 96% delle contee contate – indicano che la Lettonia dovrebbe essere una voce guida, insieme ai suoi vicini baltici Lituania ed Estonia, nel spingere l’UE a prendere una posizione decisiva contro la Russia.

Dopo le elezioni, il partito Karens è stato ancora una volta il partito con il maggior sostegno. I membri dell’attuale coalizione erano sulla buona strada per vincere 42 seggi nel parlamento da 100 seggi, quindi Karens avrebbe dovuto formare ulteriori alleati per diventare primo ministro.

Nove partiti potrebbero ottenere abbastanza voti per ottenere seggi in parlamento.

Dopo una campagna dominata da problemi di sicurezza in seguito all’invasione russa dell’Ucraina, Karins ha detto a Reuters che avrebbe lavorato per costruire una coalizione di partiti che la pensano allo stesso modo.

“Sono fiducioso che saremo in grado di trovare una soluzione del genere”, ha detto all’inizio di domenica.

“La prima cosa nella mente di tutti è come superiamo l’inverno, non solo in Lettonia, ma in tutta l’UE, e siamo tutti uniti dietro l’Ucraina e non rinunciamo alle nostre difficoltà”.

Il primo capo del governo lettone a scontare un intero mandato di quattro anni, Karins, 57 anni, con doppia cittadinanza americana e lettone, ha beneficiato della politica di Mosca di limitare l’ingresso dei cittadini russi che viaggiano dalla Russia e dalla Bielorussia. .

“Non vedo la possibilità che un governo in Lettonia smetta di sostenere l’Ucraina – questo non è il punto di vista di un piccolo gruppo di politici, questo è il punto di vista della nostra società”, ha detto Karins.

Ma la sua vittoria potrebbe allargare il divario tra la maggioranza lettone del paese e la minoranza di lingua russa sul loro posto nella società.

Il sostegno ai partiti filo-russi diminuisce

I risultati dei sondaggi mostrano un calo del sostegno ai partiti popolari tra la minoranza di lingua russa della Lettonia, che costituisce circa un quarto degli 1,9 milioni di abitanti del paese.

Il Partito dell’armonia di sinistra ha visto il suo sostegno scendere al 5% dopo aver ottenuto la maggioranza dei voti nelle elezioni del 2018, con gli osservatori che hanno indicato l’alienazione tra gli elettori di etnia lettone e la disillusione tra i russofoni per le critiche della leadership del partito al Cremlino sull’Ucraina . .

“Gli elettori russi stanno migrando oltre i confini nazionali e stanno votando per i (partiti) lettoni. Questo è positivo”, ha affermato Phillips Rajewskis, analista.

L’opposizione Greens and Farmers Union, una coalizione di gruppi conservatori attorno al sindaco di lunga data di Ventspils Ivers Lembergs, che è stato inserito nell’elenco delle sanzioni statunitensi per corruzione nel 2019, è arrivata seconda con il 13%.

Con una cauzione di 100.000 euro da febbraio, quando ha presentato ricorso contro la condanna per corruzione del 2021, Lembergs, 69 anni, ha affermato che il dispiegamento di truppe della NATO in Lettonia nel 2014 equivaleva a un’invasione.

Tuttavia, domenica il leader del partito Armands Krauze ha detto a Reuters che il suo partito sosterrà la dura posizione di Karen contro la Russia, dicendo che “pensiamo che la nostra attuale politica estera sia molto corretta”.

Krause ha detto che le parole di Lemberg sono state esagerate dagli oppositori.

