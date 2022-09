La Liga: Barcellona – Elche – gol e contenuti

Buonasera a tutti e benvenuti ad un altro MARCA in inglese La Liga Santander blog in direttadove ti forniremo aggiornamenti in tempo reale come Barcellona assumere Elche Questo sabato.

I catalani hanno iniziato bene la stagione finora, ma dovranno recuperare dalla sconfitta per la prima volta in questa stagione dopo aver perso contro Bayern Monaco Nella partita infrasettimanale di Champions League.

Xavi Hernandez Gli uomini hanno giocato bene in Germania, ma hanno pagato per la mancanza di tocco clinico sotto porta e hanno segnato la prima sconfitta in una partita ufficiale della stagione. la loro perdita a Bayern Monaco È arrivato dopo quattro vittorie consecutive, in cui i blaugrana hanno segnato un totale di 16 gol.

Per quanto riguarda la ElcheStanno iniziando lentamente la stagione, perdendo quattro delle prime cinque partite della Liga Santander. Allenatore Francesco La squadra non ha segnato una vittoria finora in questa stagione, avendo subito 13 gol e ne ha segnati solo due.

Barcellona v Elche Live – Ultimi aggiornamenti

Barcellona-Elche: quando inizia?

Il duello della LaLiga Santander tra Barcellona ed Elche prende il via sabato alle 16:15 CET, ora locale in Spagna. Sono le 15:15 ora del Regno Unito e per coloro che vivono negli Stati Uniti, puoi impostarlo su 10:15 ET / 07:15 PT.

Barcellona-Elche: dove lo guardi?

Per coloro che vivono negli Stati Uniti, puoi guardare la partita della Liga Santander tra Barcellona ed Elche su ESPN+.

Nel frattempo, per chi vive nel Regno Unito, la partita andrà in onda su LaLiga TV.