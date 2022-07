La Lituania estende le restrizioni commerciali a Kaliningrad nonostante l’avvertimento russo

Kaliningrad propone di rispondere agli Stati baltici nell’Unione Europea

Putin e Lukashenko discutono delle misure contro la Lituania

VILNIUS (Reuters) – La Lituania ha esteso lunedì le restrizioni al commercio attraverso il suo territorio per includere la regione baltica russa di Kaliningrad, con l’entrata in vigore delle sanzioni dell’Unione Europea contro Mosca per l’invasione dell’Ucraina.

Un portavoce della dogana lituana ha affermato che altri beni a cui è stato negato l’ingresso lunedì mattina includono cemento, legno, alcol e prodotti chimici industriali contenenti alcol.

La Russia ha avvertito venerdì la Lituania e l’Unione europea che potrebbero adottare “misure dure” nei loro confronti se il transito di alcune merci da e per Kaliningrad non fosse ripreso “nei prossimi giorni”. Leggi di più

Il governatore della regione di Kaliningrad lunedì ha proposto un divieto generale alla circolazione di beni terrestri tra la Russia e i tre membri dell’UE baltica di Lituania, Lettonia ed Estonia, una mossa che potrebbe spostare le navi russe dai loro porti a quelli di Kaliningrad. Leggi di più

“Ciò fornirà attività per le (nostre) compagnie di navigazione e lavorerà nei porti di Kaliningrad, che sono gravemente colpiti dalle restrizioni dell’Unione Europea”, ha affermato il governatore Anton Alikhanov tramite Telegram.

Telefonata a Putin-Lukashenko

Più tardi lunedì, il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo bielorusso Alexander Lukashenko, uno stretto alleato, hanno discusso di una possibile risposta alle azioni della Lituania durante una telefonata, secondo quanto riportato dai loro account Telegram.

In una breve dichiarazione su Telegram, il Cremlino ha affermato che i presidenti hanno discusso “alcuni possibili passi congiunti … in connessione con le restrizioni illegali imposte dalla Lituania al transito delle merci nella regione di Kaliningrad”.

La Lituania non ha un confine con la Russia continentale ma è un vicino della Bielorussia.

Le restrizioni commerciali sono state rafforzate nell’Unione Europea poiché governi, mercati e aziende temono che la Russia possa scegliere di prolungare la chiusura dell’unico più grande gasdotto che trasporta il gas russo in Germania oltre un periodo di manutenzione programmato di 10 giorni. Leggi di più

La lite sull’isolamento di Kaliningrad sta mettendo alla prova la determinazione dell’Europa a imporre sanzioni tra i timori di un’escalation del confronto con la Russia dopo che altre restrizioni hanno spinto Mosca a non pagare il suo debito. Leggi di più

I funzionari dell’UE, sostenuti dalla Germania, hanno cercato a fine giugno un rapido compromesso per risolvere la crisi. Ma fonti hanno detto a Reuters che la Lituania, che un tempo governava da Mosca all’interno della vecchia Unione Sovietica, ha serie riserve sull’offerta di quella che potrebbe essere considerata una concessione al Cremlino.

Kaliningrad confina con gli stati membri della NATO e dell’Unione Europea, Lituania e Polonia e fa affidamento su ferrovie e strade attraverso la Lituania per la maggior parte delle sue merci. La regione costiera è stata tagliata fuori da alcuni trasferimenti di merci dalla Russia continentale dal 17 giugno sotto il regime delle sanzioni dell’Unione Europea.

Le merci che rientrano in categorie umanitarie o essenziali, come i generi alimentari, sono esenti da sanzioni. La circolazione dei passeggeri non è vietata e Kaliningrad è comunque raggiungibile via aerea o via mare.

L'Unione Europea può offrire a Ungheria e Slovacchia esenzioni dall'embargo petrolifero russo

Rapporti aggiuntivi di Andrios Setas a Vilnius; Montaggio di Anna Ringström e Mark Heinrich

