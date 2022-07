La luna di luglio di Pak illuminerà il cielo questa settimana

La luna piena apparirà dal martedì mattina al primo venerdì, secondo Nasa . Raggiungerà il picco mercoledì alle 14:48 ET, ma non sarà completamente visibile in Nord America fino al sorgere della luna. Per coloro che danno una sbirciatina, potrebbe apparire più grande e più luminosa delle altre lune del 2022 perché è una superluna.

La visione più chiara della luna piena di luglio negli Stati Uniti sarà sulla costa occidentale, le Great Plains e il Midwest, ha detto Jennifer Gray, meteorologa della CNN. Un fronte freddo si sposterà negli Stati Uniti sudorientali il 12 e 13 luglio, causando potenzialmente temporali e piogge in tutta la regione. Ha aggiunto che anche parti dell’Arizona, del New Mexico, dello Utah e del Colorado si aspettano temporali all’inizio di questa settimana.

“A differenza di alcuni eventi astronomici, non c’è (situazione) che devi considerare questo momento o te lo perderai”, ha affermato Noah Petro, capo del Planetary Geology, Geophysics and Geochemistry Laboratory della NASA. “Non c’è davvero un momento a cui dovresti guardare per sfruttare al meglio la luna piena. Se è nuvoloso e non vuoi stare fuori, vai una delle prossime notti.”

Per ottenere le viste più nitide della luna, Petro raccomandava di evitare le aree circondate da edifici alti e fitte foreste. calcolatrice calendario antico contadino Può aiutarti a scoprire a che ora sorge e tramonta la luna nella tua posizione.

Questa luna piena è popolarmente conosciuta come la luna del cervo perché i cervi maschi, o dollari, crescono completamente le corna a luglio, secondo il calendario del vecchio contadino. Le corna perdono e ricrescono ogni anno, diventando più grandi man mano che gli animali invecchiano.

La luna piena di luglio è conosciuta con altri nomi.

I Tlingit la chiamano la luna del salmone, poiché il pesce tornava spesso sulla costa nord-occidentale del Pacifico in questo periodo ed era pronto per il raccolto. Per l’Abenaki occidentale, è la Luna del Tuono, riferendosi ai frequenti temporali durante questo periodo dell’anno.

In Europa, la luna di luglio è spesso chiamata luna di fieno per la stagione della produzione di cannabis a giugno e luglio, secondo la NASA.

La luna piena di luglio corrisponde al festival indù, buddista e giainista di Guru Purnima, una celebrazione per schiarire la mente e onorare gli insegnanti spirituali e accademici.

Per Petro e altri appassionati di spazio, questa luna è chiamata la luna dell’Apollo 11. L’Apollo 11 è stata la prima missione a portare gli esseri umani sulla luna. La missione iniziò il 16 luglio 1969 e sbarcò sulla luna il 20 luglio 1969.

Ci saranno altre cinque lune piene nel 2022, secondo Calendario del vecchio contadino

• 11 agosto: Luna dello storione

• 10 settembre: Luna del raccolto

• 9 ottobre: ​​Luna del cacciatore

• 8 novembre: Castoro Moon

• 7 dicembre: luna fredda

Questi sono i nomi comuni associati alle lune piene mensili, ma il significato di ciascuno può variare tra le tribù dei nativi americani.

Eclissi lunare e solare

Ci sarà un’altra eclissi lunare totale e un’eclissi solare parziale nel 2022, secondo l’Old Farmer’s Almanac.

Un’eclissi solare parziale si verifica quando la luna passa davanti al sole ma blocca solo parte della sua luce. Assicurati di indossare gli occhiali da eclissi appropriati per visualizzare l’eclissi solare in sicurezza perché la luce solare può danneggiare gli occhi.

Un’eclissi solare parziale il 25 ottobre sarà visibile a coloro che si trovano in Groenlandia, Islanda, Europa Africa nord-orientale, Medio Oriente, Asia occidentale, India e la Cina occidentale. Questa eclissi solare parziale non sarà visibile dal Nord America.

Un’eclissi lunare totale sarà visibile anche a quelli in Asia, Australia, Pacifico, Sud America e Nord America l’8 novembre tra le 3:01 ET e le 8:58 ET, ma la luna tramonterà per quelli nelle regioni orientali del Nord America in quel periodo.

piogge di meteoriti

controlla il Pioggia di meteoriti rimanenti Che raggiungerà il picco nel 2022:

• Acquaridi del Delta del Sud: 29-30 luglio

• Alfa Capricornidi: 30-31 luglio

• Perseidi: 11-12 agosto

• Orionidi: 20-21 ottobre

• Torres Sud: 4-5 novembre

• A nord di Torres: 11-12 novembre

• Leonidi: 17-18 novembre

• Geminidi: 13-14 dicembre

• Ursidi: dal 21 al 22 dicembre

Se vivi in ​​un’area urbana, potresti voler guidare da qualche parte dove le luci della città non sono sparse per la migliore vista.

Cerca uno spazio aperto con un’ampia vista del cielo. Assicurati di avere una sedia o una coperta in modo da poter guardare dritto. Dai ai tuoi occhi dai 20 ai 30 minuti circa, senza guardare il telefono o altri dispositivi elettronici, per adattarsi all’oscurità in modo che le meteore siano più facili da individuare.