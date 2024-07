La luna piena di luglio raggiungerà il suo picco in tempo per l’anniversario dello sbarco sulla Luna dell’Apollo 11

La luna piena di luglio sorgerà nel cielo questa settimana, avvicinandosi all’anniversario di uno speciale evento lunare che vale la pena celebrare.

La luna piena, soprannominata la luna nera, raggiungerà il picco alle 6:17 ET di domenica, secondo Almanacco del vecchio contadinoSi chiama Luna del Cervo perché le corna del cervo maschio sono completamente cresciute in questo periodo dell’anno, secondo il calendario.

Ma poiché la luna appare piena per alcuni giorni al mese intorno al suo picco, il momento migliore per vederla potrebbe essere sabato per celebrare il suo 55° anniversario. L’Apollo 11 sbarca sulla LunaSi tratta della prima missione spaziale a portare l’uomo sulla Luna, ha affermato Noah Petrou, capo del Laboratorio di geologia planetaria, geofisica e geochimica della NASA.

“Il primo sbarco sulla Luna avvenne nel pomeriggio del (20 luglio 1969), e poi quella notte fecero la passeggiata sulla Luna”, ha detto Pietro. “Non c’è modo migliore per celebrarlo che uscire, guardare la luna piena e festeggiarlo.” Neil Armstrong“E molte grazie a Buzz (Aldrin) e Michael Collins, e a tutte le persone che hanno contribuito a rendere l’Apollo 11 una realtà 55 anni fa.”

Se le condizioni meteorologiche locali lo consentiranno, la luna piena sarà visibile a coloro che vivono negli emisferi settentrionale e meridionale, ha detto Pietro. Per ottenere la migliore visione della luna, consigliava di trovare un luogo con una visione chiara del cielo, lontano da edifici alti e alberi. Anche nelle città con un significativo inquinamento luminoso, la luna sarà visibile in un cielo notturno limpido.

Non è necessaria alcuna attrezzatura per osservare la luna piena, ma un paio di binocoli o un binocolo possono migliorarne le caratteristiche: le aree scure che possono essere osservate sulla luna sono “enormi colate di lava che hanno miliardi di anni”, ha detto Petro.

“Anche a occhio nudo… puoi iniziare a vedere la storia della luna di fronte a te. Questo è uno dei motivi per cui amo studiare la luna: è che è esposta affinché le persone possano vederla”, ha aggiunto. “In una bella notte limpida di luna piena, puoi vedere le differenze di colore, puoi vedere le differenze sulla superficie che risalgono tutte alla storia della luna.”

Per l’osservatore casuale, il minimoon sembrerà quasi qualsiasi altra luna piena, ha detto Petro. Ma ogni luna piena varia di mese in mese, a causa del suo leggero cambiamento di direzione, noto come… vibrazionela distanza variabile da terra in Orbita ellitticaPer osservare diversi punti di vista, Pietro consiglia di fotografare ogni evento lunare mentre accade e poi confrontarlo con quello successivo.

Per coloro che desiderano intravedere altri corpi celesti, Saturno, Marte, Giove e Urano possono essere osservati anche nelle prime ore del mattino nel mese di luglio, secondo il rapporto mensile della NASA. Il momento clou della visione del cielo video.

NASA Programma Artemide Il suo obiettivo è riportare gli astronauti sulla Luna per la prima volta dall’Apollo 17 nel 1972. L’agenzia spaziale prevede di creare il primo Posizione lunare E per continuare ad esplorare la Luna e contribuire a nuove scoperte sul nostro vicino celeste più prossimo.

Gli scienziati hanno recentemente confermato la prima prova diretta di una grotta sulla Luna utilizzando i dati radar di una sonda della NASA. Sonda da ricognizione lunareche raccoglie dati sin dal suo lancio nel giugno 2009. I ricercatori hanno scoperto la grotta collegata a un buco situato all’interno di un’ampia pianura chiamata Mare calmoo Mare della Tranquillità, è la stessa zona dove sbarcarono gli astronauti dell’Apollo 11 nel 1969.

“Quando siamo andati sulla Luna 55 anni fa, sapevamo molto poco al riguardo: non conoscevamo la sua età, come si era formata e i processi che l’hanno cambiata nel corso della sua vita”, ha affermato Pietro, che è anche uno scienziato del progetto per il Lunar Reconnaissance Orbiter e Artemis III.

“Ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo sulla Luna, che si tratti di grotte sulla Luna o di campioni restituiti… ci rendiamo conto anche di quanto poco sappiamo (finora) della Luna.”

Pietro ha aggiunto che le scoperte legate alla Luna ci aiutano a comprendere meglio gli altri pianeti. La NASA spera che ulteriori scoperte lunari portino al primo volo umano. Mettere piede su Marte.

Pietro consiglia di osservare la luna piena tenendo conto di queste recenti scoperte e delle future missioni spaziali. Ha aggiunto che se ti perdi questa luna piena, c’è sempre la prossima.

Le restanti lune del 2024



Quest’anno sono previste altre cinque lune piene. Secondo l’Almanacco degli agricoltori. Ecco le date di punta:

19 agosto: Luna dello Storione

17 settembre: Luna del Raccolto

17 ottobre: ​​Luna del cacciatore

15 novembre: Luna del Castoro

15 dicembre: Luna Fredda