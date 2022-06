La madre di Britney Spears reagisce al matrimonio dopo aver ignorato l’invito

La madre separata di Britney Spears si è congratulata con la pop star Il suo matrimonio con Sam Asgari Pur non ricevendo un invito.

“Sembri radiosa e molto felice!” Lynn Spears Commenta il post di Britney su Instagram Friday mostra quattro foto della cerimonia a casa della sposa a Thousand Oaks, in California.

“Il tuo matrimonio è un matrimonio da ‘sogno’! E averlo a casa tua lo rende così emozionante e speciale!”, ha aggiunto Lynn. “Sono così felice per te! Ti amo!”

Britney, 40 anni, non hanno invitato Lynn, 67 anni, o suo padre, Jamie Spears, al suo matrimonio il giovedì successivo la loro caduta Sulla controversa tutela, che era Terminato a novembre 2021 Dopo quasi 14 anni.

Jamie Lynn Spears, la sorella del cantante “Toxic”, non era nella lista degli invitati, anche se suo fratello, Brian Spears, è riuscito a ottenere un invito. Tuttavia, Brian non ha partecipato.

Nel frattempo, Asghari aveva diversi membri della sua famiglia da guardare mentre scambiava i voti con Britney, comprese le sue tre sorelle.

Celebrità come Madonna, Paris Hilton e Donatella Versace che Disegna l’abito da sposa di Britneynel mezzo partecipanti.

"Sì", hanno detto la Spears e il giovane giovedì dopo quasi sei anni insieme.

Il vincitore del Grammy e Asghari, 28 anni, hanno iniziato a frequentarsi alla fine del 2016 Incontro sul gruppo Di cui Video musicale “Festa degli schizzi”. che essi mi sono fidanzato A settembre 2021.

Come sua moglie ora, Asgari è stato critico nei confronti della famiglia Spears negli ultimi anni, in particolare Jamie, 69 anni, chiama un “d-k totale”. nel febbraio 2021 per “aver cercato di prendere il controllo” della vita di Britney mentre lavorava come suo tutore.

Jimmy ha avuto la star di “Crossroads” posto sotto tutela Nel febbraio 2008, dopo un periodo turbolento nella sua vita, che includeva un famigerato incidente di rasatura e il divorzio dal suo secondo marito, Kevin Federline, con il quale condivide due figli, Sean Preston, che ora ha 16 anni, e Jayden James, che ora ne ha 15.

Per i successivi 13 anni, Jamie è stata responsabile delle decisioni personali e mediche di sua figlia, nonché della sua proprietà multimilionaria.

La lista degli invitati al matrimonio era costellata di stelle ma non includeva la famiglia Spears.

Ma dopo Britney rivendicato in tribunale Nel giugno 2021 suo padre l’ha costretta ad andare in tournée e l’ha mandata in una struttura di salute mentale contro la sua volontà, un giudice di Los Angeles Jimmy è stato sospeso dal suo ruolo a settembre prima che la reggenza fosse completamente sciolta dopo meno di due mesi.

Lynn, da parte sua, non ha avuto alcun ruolo ufficiale nel complesso accordo legale, ma Britney ha affermato in un post su Instagram cancellato nel novembre 2021 che sua madre era “Chi ha dato [Jamie] L’idea” Così.

La cantante di “Protected Too Much” ha detto che vuole citare in giudizio la sua famiglia per aver consentito che la tutela continui per così tanto tempo nonostante la sua presenza Molte richieste di libertà nel corso degli anni.