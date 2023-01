La maggior parte dei titoli nella regione Asia-Pacifico è salita dopo una lettura più fredda dell’inflazione

Il leggero calo dei prezzi al consumo a dicembre non cambierà il corso della Federal Reserve, che si riunisce per alzare i tassi di interesse il 31 gennaio e il 1 febbraio.

L’indice dei prezzi al consumo è sceso dello 0,01%, come previsto dagli economisti, ed è aumentato del 6,5% rispetto a un anno fa. Anche l’IPC core è aumentato dello 0,03% come previsto.

“Anche se i mercati si sono ritirati dallo scenario Goldilocks nel rapporto sull’occupazione, la Fed ha raddoppiato il suo impegno a far deragliare l’inflazione perché la vedono come una maratona piuttosto che uno sprint”, ha affermato Diane Swonk, capo economista di KPMG. .

I futures su azioni sono aumentati dopo il rapporto, mentre i rendimenti dei Treasury sono diminuiti. I rendimenti si muovono in direzione opposta al prezzo.

“Era esattamente in linea. Ieri sono saliti di 50 punti sull’S&P 500 e tutti speravano in un numero morbido. Era come previsto. Non cambia nulla”, ha dichiarato Peter Boockvar, chief investment officer di Blakeley Financial. “Hanno quasi finito di alzare i prezzi. Più in alto più a lungo è ciò su cui le persone dovrebbero concentrarsi”.

Swonk e altri economisti si aspettano che la Fed aumenti i tassi di interesse di mezzo punto percentuale il 1° febbraio. Tuttavia, il mercato dei futures è stato valutato in rialzo di un quarto di punto.

– Patty Dom