La maglia della “Mano di Dio” di Diego Maradona viene venduta all’asta a un prezzo da record mondiale

La maglia dei quarti di finale della Coppa del Mondo 1986 di Diego Maradona ha battuto il record mondiale per la maggior parte delle persone spese per una maglia da indossare nelle partite. Visioni di Tristan/Immagini Getty per Sotheby’s

La maglia che indossava l’argentino Diego Maradona quando segnò il gol della “Mano di Dio” contro l’Inghilterra ai Mondiali del 1986 è stata venduta per un prezzo record mondiale di $ 9,28 milioni a un’asta da Sotheby’s a Londra.

Il prezzo finale supera sia il record precedente per una maglia indossata nel gioco, che è stato di $ 5,64 milioni pagato nel 2019 su una maglia Babe Ruth del 1928-1930 per i New York Yankees, sia il prezzo record per un cimelio sportivo, che era di $ 8,8 milioni. Per la dichiarazione olimpica originale disegnata a mano venduta nel 2019 a New York.

Maradona ha indossato la maglia nei quarti di finale contro l’Inghilterra nel 1986 e ha segnato i due gol dell’Argentina nella vittoria per 2-1. Il primo è stato il famoso gol della “Mano di Dio” quando ha passato la palla oltre il portiere dell’Inghilterra Peter Shilton. Maradona, morto nel novembre 2020, aveva detto che l’obiettivo era “un po’ della testa di Maradona e un po’ della mano di Dio”.

Il suo secondo gol è ampiamente considerato uno dei migliori gol in Coppa del Mondo. Maradona ha raccolto la palla a metà strada, l’ha dribblata attraverso la squadra inglese e l’ha allungata su Chilton per portare l’Argentina in vantaggio per 2-0. Successivamente è stato nominato Goal of the Century dalla FIFA.

L’ex centrocampista dell’Inghilterra Steve Hodge ha scambiato le maglie con Maradona dopo la partita del 1986. In precedenza aveva rifiutato potenziali offerte per la maglia ed era stata esposta al National Football Museum dal 2002. Ma il 6 aprile Sotheby’s ha annunciato che la maglia era esposto all’asta.

“Questa maglia storica è un ricordo tangibile di un momento importante non solo nella storia dello sport, ma nella storia del 20° secolo”, ha affermato Brahm Wachter, Head of Streetwear and Modern Collectibles di Sotheby’s. “Nelle settimane successive all’annuncio dell’asta, abbiamo immerso appassionati di sport e collezionisti allo stesso modo, con una notevole eccitazione nell’aria per tutta la durata della mostra pubblica – e quell’entusiasmo non filtrato si è riverberato nelle offerte. Quell’entusiasmo è probabilmente il più ricercato- dopo la maglia da calcio sempre all’asta, quindi è opportuno che ora tenga il record dell’asta per qualsiasi cosa del suo genere.

Sotheby’s ha stimato che la maglietta va da $ 5 a $ 7,5 milioni e, a poche ore dall’apertura dell’asta il 21 aprile, c’è stata una prima offerta di $ 4,99 milioni. Una volta presi in considerazione il premio dell’acquirente, il premio generale e le tasse, il prezzo ha superato il record precedente di $ 5,64 milioni per una maglietta Roth.

L’elenco non è stato senza polemiche. Quando Sotheby’s ha annunciato l’asta, la figlia di Maradona, Dalma, ha affermato che non era la maglietta giusta. Ha detto che la maglia che indossava Hodge era in realtà la maglia che Maradona indossava nella prima metà di quella partita del 1986, non la maglia che indossava quando segnò i due gol.

Ma Sotheby’s si è rivolta a Resolution Photomatching per verificare in modo indipendente che Hodge avesse la maglia giusta dal secondo tempo e che fosse una maglia della “Mano di Dio”. L’acquirente rimarrà anonimo e il banditore Brahm Wachter ha detto a ESPN che “chiunque lo compri, [the jersey] Potrebbe non riapparire mai più”.

L’asta arriva solo un mese dopo che un offerente senza nome ha speso $ 5,516 milioni in un’asta di club che Tiger Woods ha usato per vincere tutti i Big Four tra il 2000 e il 2001. Fonti nel mondo dei cimeli sportivi hanno detto a ESPN che si aspettano un ulteriore boom della domanda. Chi lo indossa alle partite? Le magliette, in particolare il calcio, per i prossimi mesi.