La mancanza di interesse di Clive Kingsbury per altri lavori potrebbe mettere a repentaglio il suo acquisto

Alcuni potrebbero aver riso all’idea che l’ex allenatore dei Cardinals Cliff Kingsbury Progettare di vivere in Thailandia O ovunque con i soldi di Michael Bidwill, ignorando altre opportunità di lavoro di squadra come coordinatore offensivo. Bidwill potrebbe ridere per un motivo diverso.

Il possesso che un allenatore ottiene quando viene licenziato senza motivo è di solito un grande continuum. In particolare, l’allenatore non può semplicemente sedersi e raccogliere i soldi che avrebbe senza cercare di fare soldi altrove. C’è l’obbligo di cercare e accettare un’occupazione alternativa.

L’ultima domanda diventa la stesura del contratto. Ma altri contratti di coaching includono affermazioni come questa: “L’allenatore avrà l’obbligo affermativo di cercare un impiego dopo tale risoluzione involontaria”.

Quindi forse Cliff dovrebbe essere un po’ più conservatore quando si vanta dei suoi piani. Una cosa è che Bidwell deve inseguire Kingsbury per assicurarsi che adempia al suo obbligo di cercare un altro lavoro, e fa tutto il possibile per ridurre il suo acquisto venendo assunto come allenatore altrove. È tutta un’altra questione se Kingsbury stesse ostentando il fatto che sarebbe stato pagato milioni da Bidwill per non aver fatto nulla.

Cosa che sembra stia facendo, a giudicare dai rapporti di ieri.