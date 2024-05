La Marvel annuncia le date di uscita di Agatha All Along, Daredevil e Ironheart

Susan Tener/Marvel Studios

C’è presto una nuova lista di spettacoli Marvel in arrivo su Disney+.

Durante l’Upfront della Disney, i Marvel Studios lo hanno rivelato Agata insieme Sarà presentato in anteprima sul dispositivo di streaming il 18 settembre. Due episodi saranno disponibili al momento del lancio, successivamente gli episodi diventeranno disponibili settimanalmente.

Nel frattempo, i fan possono aspettarsi Daredevil: Nato di nuovo Nel marzo 2025. Cuore di ferro Arriverà anche nel 2025, anche se lo studio non ha detto esattamente quando aspettarsi la serie.

Kathryn Hahn torna nel ruolo di Agatha Harkness nel film in uscita WandaVision Spinoff, che Disney+ ha già anticipato. Con l’uscita in Blu-Ray di WandaVisioni Marvel Studios hanno pubblicato una piccola anteprima dello spin-off in cui Han e i creatori hanno parlato della realizzazione della serie, sostenendo che “non c’è niente di più delizioso”.

Agatha: Diario di Darkhold Nel cast ci saranno anche Aubrey Plaza nei panni di Rio, Joe Luke, Patti LuPone nei panni di Lilia, Sasheer Zamata nei panni di Jane K e Ali Ahn nei panni di Alice. Altri membri del cast includono Emma Caulfield-Ford, Maria Dizia, Miles Gutierrez-Riley e Okoye Okpokwasili.

Charlie Cox riprende anche il ruolo di Matt Murdock Daredevil: Nato di nuovoinsieme a Vincent D’Onofrio e Jon Bernthal.

Quanto a Cuore di ferrogli spettatori si riuniranno con Riri Williams di Dominic Thorne e verranno presentati ad Anthony Ramos nei panni di The Hood.