La Marvel rivela il programma della Fase 5 dell’MCU, fornisce i dettagli della Fase 1

I prossimi due anni del Marvel Cinematic Universe Completamente rivelato in Comic Con di San Diego Sabato, con alcuni stuzzicanti spunti su cosa si cela dietro. La fase 5 dell’MCU inizia con Ant-Man and the Wasp: Quantumania il 17 febbraio 2023. Sarà seguita da Disney Plus Secret Invasion nella primavera del 2023, prima di Guardiani della Galassia Vol. 3 visualizzazioni il 5 maggio 2023.

Echo e la stagione 2 di Loki usciranno su Disney Plus nell’estate del 2023, con The Marvels nelle sale il 28 luglio 2023.

Ironheart arriverà sul servizio di streaming nell’autunno 2023, Blade arriverà nei cinema il 3 novembre 2023 e Agatha: Coven of Chaos arriverà su Disney Plus nell’inverno 2023 o 2024.

Captain America: New World Order arriverà nei cinema il 3 maggio 2024, Daredevil: Born Again apparirà su Disney Plus nella primavera del 2024 e Thunderbolts terminerà la Fase 5 quando uscirà nei cinema il 26 luglio 2024.

La Marvel ci ha anche fornito i primi dettagli in merito Film della fase 6che includerà i Fantastici Quattro l’8 novembre 2024, Avengers: Kang Dynasty il 2 maggio 2025 e Avengers: Secret Wars il 7 novembre 2025. È stato rivelato che le fasi 4, 5 e 6 saranno conosciute collettivamente come un capovolgimento della “saga multiverso”. Epic Infinity Fasi 1, 2 e 3. Sembra Il conquistatore Kang Sarà il cattivo principale di questa epoca.

I fan sono particolarmente entusiasti del ritorno di Charlie Cox nei panni di Daredevil, data la popolarità di Programma Netflix E la sua breve apparizione nell’ego Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa. Nato di nuovo lo vedrò in faccia Vincenzo DonofrioWilson Fisk (che è apparso in gancio) ripetutamente.

Daredevil appare anche – in costume – in Nuovo trailer per She-Hulk: avvocatoche verrà lanciato su Disney Plus il 17 agosto. Quello e la pantera nera: anche per sempre Wakanda Ho un trailer del Comic-Con In vista della sua uscita nelle sale l’11 novembre, segnerà la fine della Fase 4.

Venerdì, la Marvel ha rivelato una serie di serie animate in arrivo su Disney Plus nei prossimi anni. Cosa succede se…? stagione 2E il zombi meravigliosi E il Spider-Man: Anno Uno Apparentemente fa parte del codice MCU, mentre X-Men 97 E il sono cresciuto È impostato una continuità apparentemente separata.

