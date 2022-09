La mega fuga di notizie “GTA 6” inonda Internet di schermate di gioco e schermate

In quello che potrebbe essere uno dei più grandi i giochi Conchiglie di tutti i tempi, i prossimi giochi Rockstar GTA 6 Ha subito una perdita importante, rivelando filmati della build del rilascio anticipato e un sacco di gameplay irregolare. Sebbene questa nuova fuga di notizie sembri confermare alcuni elementi di cui si diceva in precedenza, mitiga anche tutte le sorprese che gli sviluppatori hanno in serbo per i giocatori. Grand Theft Auto 6 È tra i più popolari e discussi Videogiochi Sul pianeta, con speculazioni su trama, personaggi e data di uscita molto prima ancora che esistessero confermato.

giochi rock Era molto riservato sull’intero progetto e fino a poco tempo non c’era quasi nulla che sapessimo o visto sul gioco, ma ora è completamente cambiato, tutto grazie agli oltre 90 video e screenshot che sono apparsi su Forum GTA. Di recente, un utente di nome “teapotuberhacker” ha caricato un’enorme quantità di file GTA 6 Screenshot del forum, che secondo loro provenivano da un test di build Grand Theft Auto 6, correndo con “GTA 5 E il 6 Codice sorgente e risorse”.

Gli screenshot trapelati e gli screenshot dei video hanno già preso il sopravvento su YouTube, Twitter, Reddit e altri forum di social media e sono coerenti con alcune informazioni precedenti del passato. GTA 6 Perdite, come il gioco contenente più personaggi giocabili, Compreso il protagonistaE la posizione che sembra Miami Malavita. Bloomberg Il giornalista Jason Schreyer ha confermato l’autenticità delle clip e delle foto trapelate. direNon c’erano molti dubbi, ma ho confermato con le fonti di Rockstar che questo weekend è stato grandioso Grand Theft Auto VI Perdita davvero reale. Gli scatti sono precoci e incompleti, ovviamente. Questa è una delle più grandi perdite nella storia dei videogiochi e un incubo per Rockstar Games”.

Sebbene diverse fonti affermassero che i video fossero reali, Internet era divisa sull’autenticità delle clip. Tuttavia, pochi giorni dopo, la vera conferma è arrivata con Rockstar Games che si è ufficialmente recato su Twitter per condividere la propria delusione per la rivelazione.

“Di recente abbiamo riscontrato un’intrusione nella rete in cui una terza parte non autorizzata ha avuto accesso e scaricato illegalmente informazioni riservate dai nostri sistemi, comprese le istantanee di sviluppo iniziale del processo seguente. Grand Theft Auto” Rockstar Games ha confermato su Twitter. “Al momento, non prevediamo alcuna interruzione dei nostri servizi di gioco dal vivo e nessun impatto a lungo termine sullo sviluppo dei nostri progetti in corso”.

“Siamo molto delusi di condividere qualsiasi dettaglio del nostro prossimo gioco con tutti voi in questo modo. Abbiamo lavorato il giorno successivo. Grand Theft Auto Il gioco continuerà come pianificato e rimarremo più impegnati che mai a fornire un’esperienza per voi, i nostri giocatori, che superi davvero le vostre aspettative, aggiorneremo tutti di nuovo presto e, naturalmente, vi faremo entrare subito in questo prossimo gioco quando sei pronto. Vogliamo ringraziare tutti per il loro continuo supporto in questa situazione”.

in uno dei Video trapelati, possiamo vedere un personaggio giocabile femminile di nome Lucia saccheggiare un ristorante e prendere gli NPC come prigionieri. Poiché gli screenshot provengono da una prima build del gioco, puoi vedere un gran numero di testi segnaposto come “Tempo fino all’invio dei poliziotti” e testi di dialogo come “Jason: GENERIC_CURSE_TO_SELF”. In un altro video, vediamo un personaggio giocabile sul treno “Vice City Metro”, che sembra controllare le informazioni che il gioco si svolgerà in una presentazione immaginaria di Miami. C’è un’altra clip che mostra un file Conversazione in piscina Dove sentiamo dialoghi come “Oh sì, è morto, giusto? Proprio come se ci fosse un paese chiamato Finlandia”. Altre clip rivelano anche il gioco con le armi da fuoco e la fuga dalla vice polizia della città.

Take-Two Interactive ha iniziato a inviare richieste di rimozione per diversi file GT 6 Video caricati su YouTube, con molti video che ora leggono: “Questo video non è più disponibile a causa di un reclamo per violazione del copyright da parte di Take-Two Interactive”. Tuttavia, ce ne sono ancora alcuni su Internet.

È chiaro che tutti i video e le immagini trapelati provengono dalla build alpha del gioco e sembra che si tratti di uno sviluppo incompleto utilizzato per testare alcuni aspetti del gioco dagli sviluppatori. Sebbene non abbiamo idea o conferma dell’età di questo filmato o di quanto sia avanzata la Rockstar, GTA 6 È ancora molto lontano e probabilmente non verrà rilasciato fino alla fine del 2024 o all’inizio del 2025. Tuttavia, i video e gli screenshot appena trapelati confermano una vasta gamma di informazioni sulla posizione e sui personaggi del gioco.

