La minaccia di un buco di $ 4 trilioni nelle prospettive globali perseguita il FMI: Environmental Week

I capi della finanza globale si incontreranno a Washington nei prossimi giorni con l’avvertimento di una potenziale perdita di $ 4 trilioni di produzione economica globale che risuona nelle loro orecchie.

Questo è il buco delle dimensioni della Germania nelle prospettive di crescita fino al 2026 che il capo del FMI Kristalina Georgieva ha identificato la scorsa settimana come un rischio imminente.

Sarà ospite di governatori di banche centrali, ministri delle finanze e altri mentre affrontano le ripercussioni dell’inflazione dilagante sull’economia globale, la stretta monetaria, l’aumento del debito e la più grande guerra di terra in Europa dalla seconda guerra mondiale.

Le riunioni annuali del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale saranno interamente di persona per la prima volta dallo scoppio del virus Covid-19 all’inizio del 2020, mostrando i progressi nell’eradicare l’epidemia, sarà scomodo visti gli altri grattacapi .

L’attuale confluenza di crisi economica, climatica e di sicurezza lo rende diverso da qualsiasi cosa i politici globali abbiano visto dal 1945. Tuttavia, alcuni elementi, come il caos nei mercati emergenti provocato dall’aumento dei tassi di interesse della Federal Reserve all’inizio degli anni ’80, suonano con la situazione attuale.

“La grande domanda per gli incontri è: ‘Cosa faremo in termini di risposta istituzionale a questo, al di là del normale business'”, ha detto la scorsa settimana Masoud Ahmed, presidente del Center for Global Development di Washington.

Ecco una rapida occhiata ad alcuni dei problemi che i funzionari si occuperanno di:

Prospettive economiche mondiali: il Fondo monetario internazionale lo pubblica martedì. Georgieva ha affermato la scorsa settimana che la previsione di crescita globale per il 2023 del 2,9% sarà ridotta.

Ucraina: il paese che le forze di Vladimir Putin hanno invaso a febbraio rimarrà al centro dell’attenzione, dall’impatto di un raccolto di grano esaurito alla pressione del gas russo sull’Europa. Il consiglio del Fondo monetario internazionale ha approvato venerdì un prestito di 1,3 miliardi di dollari all’Ucraina, il primo della nazione dall’inizio di marzo.

Prezzi alimentari: il mese scorso il consiglio di amministrazione del Fondo monetario internazionale ha approvato una nuova “finestra di shock alimentare” per il finanziamento di emergenza per aiutare i paesi colpiti dall’aumento dei costi agricoli.

Regno Unito: il paese rimane a rischio dopo che le turbolenze del mercato hanno costretto a una parziale svolta nel pacchetto di tagli fiscali del nuovo governo del Primo Ministro Liz Truss, criticato dal Fondo monetario internazionale.

Federal Reserve: l’inasprimento degli Stati Uniti sta danneggiando altre economie. I calcoli dell’FMI mostrano che il 60% dei paesi a basso reddito e un quarto dei mercati emergenti si trovano in crisi di debito o quasi.

Clima: la crisi sta peggiorando, come dimostrato di recente dai disastri causati dalle inondazioni in Pakistan agli uragani che hanno colpito Porto Rico e Florida.

Altrove questa settimana, una lettura più rapida dell’inflazione core negli Stati Uniti, notizie sulla stabilità finanziaria nel Regno Unito, un aumento dei tassi di interesse in Corea del Sud e il Premio Nobel per l’economia saranno tra i punti salienti.

Cosa dice Bloomberg Economics:

“Quando i ministri delle finanze esteri e i governatori delle banche centrali si riuniranno a Washington per le riunioni della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale la prossima settimana, molti potrebbero obiettare che il resto del mondo non può permettersi ulteriori aumenti della Fed”.

Anna Wong, Andrew Hosby e Elisa Winger. Per l’analisi completa, clicca qui

Fai clic qui per scoprire cosa è successo la scorsa settimana e di seguito è riportato il nostro riepilogo di ciò che accadrà altrove nell’economia globale.

economia statunitense

Negli Stati Uniti, il CPI è il momento clou della prossima settimana. Il rapporto del Dipartimento del Lavoro di giovedì fornirà ai funzionari della Fed un’istantanea di come si stanno sviluppando le pressioni inflazionistiche dopo una serie di massicci aumenti dei tassi di interesse.

Gli economisti stimano che l’indice dei prezzi al consumo sia aumentato dell’8,1% a settembre rispetto a un anno fa, in rallentamento rispetto all’aumento annuo dell’8,3% del mese precedente a causa della stabilizzazione dei prezzi dell’energia. Tuttavia, escludendo carburante e cibo, il cosiddetto CPI core è ancora in accelerazione: si prevede che mostrerà un aumento annuo del 6,5%, contro il 6,3% di agosto.

Un aumento di quel volume nella metrica primaria corrisponderebbe al più grande progresso dal 1982, illustrando un’inflazione ostinata e mantenendo la pompa pronta per un aumento diretto del tasso di 75 punti base alla riunione della Federal Reserve di novembre.

Gli investitori riceveranno notizie da un certo numero di banchieri centrali statunitensi la prossima settimana, tra cui il vicepresidente Lyle Brainard e i presidenti regionali della Federal Reserve Loretta Mester, Charles Evans e James Bullard. Il verbale della riunione di settembre della Federal Reserve sarà pubblicato mercoledì.

Altri dati includono dati sui prezzi pagati ai produttori statunitensi. La cosiddetta inflazione all’ingrosso ha mostrato segni di rallentamento a causa dell’indebolimento dei prezzi delle materie prime a causa dei timori per un rallentamento economico globale.

La settimana sarà chiusa con i dati sulle vendite al dettaglio. Gli economisti prevedono modesti progressi mensili a settembre, aiutati da un aumento degli acquisti di auto. Escludendo le automobili, il valore delle vendite al dettaglio dovrebbe diminuire per un secondo mese. Poiché i numeri non sono stati adeguati all’inflazione, i dati indicano un rallentamento della domanda di beni nel terzo trimestre.

Asia

Il governatore della Bank of Korea Ri Chang-yong potrebbe fare una breve deviazione sulla scala dell’aumento dei tassi. Mentre è tornato al suo consueto aumento di un quarto di punto ad agosto, molti economisti lo vedono scegliere una mossa di due volte quella dimensione mercoledì quando la veloce Fed ha spremuto il vinto.

L’Autorità monetaria di Singapore è vista sull’orlo della stretta per il quinto incontro consecutivo, mentre la Banca di Stato del Pakistan dovrebbe mantenere il tasso di interesse stabile per un terzo.

L’assistente del governatore Lucy Ellis potrebbe far luce sugli ultimi pensieri politici della Reserve Bank of Australia dopo il suo perno su piccoli rally.

Il governatore della Banca del Giappone Haruhiko Kuroda e il ministro delle finanze Shunichi Suzuki saranno a Washington per le riunioni del FMI, poiché le mosse dello yen rimangono sotto stretto controllo.

Nel frattempo, la Cina è stata colpita da un rimbalzo dei casi di Covid-19 dopo la settimana festiva della Giornata Nazionale, proprio mentre i massimi leader del Paese si stanno radunando a Pechino per un incontro con il presidente Xi Jinping.

Europa, Medio Oriente e Africa

La settimana inizia lunedì con l’annuncio del Premio Nobel per l’Economia. Il premio è stato creato dalla Riksbank svedese nel 1968, aggiungendo una sesta categoria ai premi esistenti per la fisica, la chimica, la medicina, la pace e la letteratura. Tre accademici con sede negli Stati Uniti hanno vinto nel 2021 per il loro lavoro utilizzando esperimenti nel mondo reale per rivoluzionare la ricerca sperimentale.

Il Comitato di politica monetaria della Banca d’Inghilterra sarà al centro della scena mercoledì, un chiaro segnale che il Regno Unito sta affrontando grossi problemi.

Il comitato, che è responsabile dell’intervento di emergenza per prevenire un vortice nel mercato obbligazionario il mese scorso, rilascerà un record per la sua ultima riunione. Ciò potrebbe fornire informazioni sul fatto che i funzionari vedano il rischio di una rinnovata turbolenza che ha già afflitto i fondi pensione dopo il mini-budget britannico. Potrebbe anche affrontare gli effetti di un forte aumento dei tassi ipotecari.

Il governatore della Banca d’Inghilterra Andrew Bailey è tra i numerosi funzionari programmati per parlare la prossima settimana, molti dei quali saranno presenti o vicino alle riunioni del FMI.

Allo stesso modo, molti altri funzionari da tutta Europa parleranno a Washington o nelle vicinanze. La presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde e il suo omologo della Banca nazionale svizzera Thomas Jordan consegneranno i loro commenti.

In termini di dati europei, sarà il Regno Unito a fornire le notizie più importanti. I rapporti sull’occupazione e sulla crescita potrebbero dipingere un quadro più ricco di come sta andando l’economia del Regno Unito tra l’aumento dell’inflazione e l’aumento dell’inflazione.

La produzione industriale nell’Eurozona mercoledì dovrebbe rimbalzare parzialmente ad agosto dopo un calo molto più ampio nel mese precedente.

I dati sull’inflazione saranno in primo piano nel resto della regione. Martedì in Ungheria, il ritmo di crescita dei prezzi potrebbe raggiungere quasi il 20%, mentre l’indicatore principale della Svezia dovrebbe superare il 9% giovedì. Anche Israele ed Egitto pubblicheranno rapporti sull’inflazione.

A sud, la misura della crescita dei prezzi del Ghana dovrebbe più che triplicare l’obiettivo del 10% fissato dalla banca centrale per il terzo mese consecutivo.

America Latina

La settimana inizia con l’indagine focale settimanale seguita da vicino dalla Banca centrale del Brasile per le aspettative del mercato. Gli analisti hanno abbassato la loro previsione di inflazione per il 2022 per 14 settimane consecutive al 5,74%, mentre la previsione del PIL per il 2022 durante quel periodo è stata aumentata al 2,7%.

È probabile che questa visione sempre più ottimistica dei prezzi al consumo in Brasile sia confermata dai dati pubblicati martedì: gli analisti si aspettano che gli aumenti dei prezzi si moderino per il terzo mese consecutivo a settembre, lasciando il ritmo annuale appena sopra il 7%, ben cinque punti percentuali in meno. Ha raggiunto il picco del 12,13% ad aprile.

Con l’inflazione in Cile vicino al massimo degli ultimi tre decenni, la banca centrale è sicura di estendere un ciclo di inasprimento record, che probabilmente spingerà il suo tasso di interesse di riferimento su 50 punti base al massimo storico dell’11,25%. La prossima banca si riunisce a dicembre.

Giovedì, il messicano Bancico ha pubblicato il verbale della sua riunione del 29 settembre, in cui i responsabili politici hanno alzato il tasso di interesse di riferimento al 9,25%. Molti analisti vedono altri 125-175 punti base di inasprimento prima che i funzionari decidano che il loro lavoro è finito.

A fine settimana, l’Argentina dovrebbe registrare venerdì a settembre un tasso di inflazione su base annua non lontano dall’83,45% registrato dalla Turchia, il tasso più alto del G20. 100,3%.

