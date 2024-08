La missione SpaceX Polaris Dawn adotta un nuovo approccio alle passeggiate spaziali e alle tute spaziali

La missione Polaris Dawn di SpaceX apre la strada alla prima passeggiata spaziale commerciale Quando SpaceX lancerà la sua missione Polaris Down questo mese, volerà più in alto di qualsiasi missione con equipaggio dai tempi dell’Apollo, ma c’è di più nella storia.

Come si risolve il problema della chinetosi nello spazio, in modo che gli astronauti non sentano “nausea e possibilmente vomito” durante la missione?

Come stai Testare una nuova tuta spaziale Per garantire che funzioni non solo in assenza di gravità, ma anche nel vuoto dello spazio?

Infine, come sarebbe lanciarsi nello spazio?

Queste sono alcune delle domande su cui l’equipaggio della prossima missione Polaris Dawn si è concentrato mentre si prepara per la loro storica missione civile, che è prevista per il decollo a bordo di un veicolo SpaceX Dragon su un razzo Falcon 9 da Cape Canaveral martedì scorso.

Florida Today ha intervistato due membri dell’equipaggio di Polaris Dawn: Sarah Gillis, addestratrice di astronauti presso SpaceX, e Anna Menon, che supervisiona le operazioni dell’equipaggio e lavora nel centro di controllo missione di SpaceX.

Si uniranno al miliardario e uomo d’affari Jared Isaacman (che ha anche pilotato la prima missione tutta civile in orbita, Inspiration4) e all’ex tenente colonnello dell’aeronautica Scott “Kid” Poteet, che servirà come pilota della navicella spaziale Polaris Dawn.

In un’ampia intervista condotta molto prima della quarantena pre-lancio, Gillies e Menon hanno parlato delle nuove tute spaziali SpaceX che tutti e quattro i membri dell’equipaggio dovranno indossare durante la passeggiata spaziale di Isaacman e di alcuni degli altri esperimenti che il team condurrà nello spazio. Come si aspettano di sentirsi il giorno del lancio e quali alimenti porteranno in orbita.

In che modo SpaceX ha testato le nuove tute spaziali?

Quando avverrà il prossimo lancio in Florida? C’è un lancio oggi? Prossimo programma di lancio per i razzi SpaceX e NASA dalla Florida

D: Questa è la prima nel suo genere, poiché le precedenti tute SpaceX non erano progettate per l’uso al di fuori della navicella spaziale. Che tipo di addestramento ha ricevuto riguardo alle nuove tute spaziali?

GilliesMa ciò che rende fantastica questa missione è che siamo stati in grado di creare una componente di addestramento completamente nuova perché non abbiamo mai dovuto allenarci per una passeggiata spaziale prima. Quindi, ovviamente, abbiamo iniziato con il nostro programma di addestramento standard, che è quello che segue ogni membro dell’equipaggio della NASA Vivi e vola nei draghi.

Poi abbiamo dato un’occhiata alle abilità che dobbiamo esercitare per completare una passeggiata nello spazio. C’è di tutto, dai movimenti fisici all’interno della tuta alla comprensione dell’ambiente in cui ti trovi e di come ti muovi e funzioni.

Ci sono anche le componenti mentali per affrontare questa sfida come una squadra e come funzionare come un equipaggio – e come assicurarsi di essere veramente preparati. Abbiamo esaminato tutti gli aspetti della questione.

Il team di SpaceX stava costruendo una nuova tuta spaziale per supportare questo, e invece di adottare il metodo tradizionale di prendere quella tuta e metterla in acqua, che è l’analogo che la NASA aveva usato per un po’ per addestrare gli astronauti per le passeggiate spaziali, non avevamo il lusso di avere due mute: una può essere messa in acqua e l’altra può essere utilizzata all’aria asciutta.

Produciamo attivamente tute. Quindi, invece, hanno escogitato questa soluzione fantastica e innovativa, ovvero prendere la nostra tuta, metterla su un’imbracatura di sospensione e poi mettere modelli fisici specifici su una gru. Quindi, puoi creare un simulatore di microgravità, dove puoi deprimere l’intera tuta.

Abbiamo eseguito, sai, quasi tutti gli scenari che i manutentori della simulazione a terra possono inventare per sfidarci – tutte le condizioni di interruzione, i criteri di terminazione – quindi ci sentiamo davvero preparati per intervenire in questo.

D: Quando il Dragon Hole verrà aperto, sarete tutti esposti al vuoto dello spazio. Quali test ha effettuato SpaceX per garantire che le tute funzionino in quell’ambiente?

Menon:Sappiamo che le tute possono sopportare la pressione là fuori. È stato sottoposto a numerosi test approfonditi sulla Terra qui a SpaceX: è davvero incredibile con l’hardware.

Prenderemo queste tute e le testeremo in una camera a vuoto a Houston come test di accettazione finale. Abbiamo passato molto tempo a premere cause legali a questo punto.

Qual è l’obiettivo di SpaceX con le nuove tute spaziali?

D: Come pensi che le tute spaziali di SpaceX cambieranno le regole del gioco nell’industria spaziale, in particolare con l’entrata in scena dello spazio commerciale?Menon:Sai, penso che questa sia la pietra angolare di alcune delle ambizioni a lungo termine di SpaceX, ma anche dell’ambizione a lungo termine del volo spaziale umano. SpaceX immagina un mondo in cui la vita umana sia multiplanetaria e che un giorno porteremo le persone su Marte.

Gli sforzi del volo spaziale umano hanno iniziato a riportare gli esseri umani sulla superficie della Luna. Ci sono molti grandi obiettivi davanti a noi e molti di questi sforzi richiedono tute spaziali per raggiungerli. Se hai intenzione di andare sulla Luna o su Marte, ti consigliamo di uscire dalla navicella spaziale e stare su quell’altra superficie. Per questo motivo, è necessaria una tuta spaziale per far sì che ciò accada.

Penso che avendo le capacità aggiuntive lì – l’apprendimento aggiuntivo – possiamo tutti condividere quell’apprendimento e imparare gli uni dagli altri. È positivo per il futuro del volo spaziale umano.

Su cos’altro si concentra la missione Polaris Dawn?

D: A quali esperienze o obiettivi parteciperai durante la missione?

MenonAbbiamo circa 40 esperimenti scientifici e di ricerca che stiamo conducendo come parte di questa missione. Pertanto, abbiamo fondamentalmente alcuni obiettivi principali per la missione.

Questo è il volo ad alta quota, la prima passeggiata spaziale commerciale e il test del sistema di comunicazione laser Starlink per la navicella spaziale umana Dragon.

Ma fondamentalmente, in ogni momento tra questi principali obiettivi della missione, faremo scienza e ricerca mentre saremo lì. Garantiamo che ogni minuto venga utilizzato per contribuire agli sforzi a lungo termine del volo spaziale umano e migliorare la vita delle persone.

Quindi la scienza con cui abbiamo a che fare abbraccia molte aree diverse, ma gran parte di essa cerca davvero di aiutare a risolvere i problemi che dovremo risolvere per rendere la vita multiplanetaria.

Prendiamo, ad esempio, una manciata di esperimenti riguardanti la cinetosi nello spazio, un problema che colpisce il 60% degli astronauti quando sono esposti per la prima volta alla microgravità. Questa condizione li fa sentire nauseati, forse vomito, e in molti casi sono incapaci di svolgere il proprio lavoro per circa tre giorni finché non si abituano a questo nuovo ambiente.

Se immaginiamo un mondo in cui mandiamo 100 persone nello spazio contemporaneamente, troveremo 60 persone che nuotano nello spazio e vomitano. Ciò non produrrà un veicolo spaziale pulito o produttivo. Quindi risolvere questo problema, capire chi riceverà questa ricompensa e come mitigarne gli effetti, sarà fondamentale per i nostri futuri sforzi di volo spaziale.

Un’altra categoria di ricerca scientifica che svolgiamo riguarda i problemi di vista che gli astronauti sperimentano quando si trovano a gravità zero per lunghi periodi di tempo. Esiste una sindrome chiamata sindrome neuro-oculare associata al volo spaziale.

Sono già state condotte alcune importanti ricerche su questo argomento dalla NASA e da altri a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Ma c’è ancora molto da imparare. C’è ancora molto da fare per comprendere esattamente i meccanismi che causano tutto ciò.

Qual è la sequenza temporale della missione Polaris Dawn?

D: Quanto tempo richiederà il lavoro?

GilliesIl nostro programma di missione per il nostro viaggio è di cinque giorni. Abbiamo abbastanza materiali di consumo per durare circa 120 ore. C’è molto spazio anche dopo, ma in realtà il nostro programma previsto è di circa 120 ore. Se il tempo peggiora e dobbiamo tornare a casa presto, ovviamente possiamo. Ma come ha detto Anna, abbiamo un programma davvero intenso, quindi speriamo di poterlo vedere a tempo pieno in orbita.

Giorno del lancio di Polaris Dawn

D: Quali sono le tue aspettative per il giorno del lancio? Come sarà il giorno del lancio?

Gillies:Probabilmente passeremo sette o dieci giorni a Cape Town prima del lancio. Abbiamo una settimana di formazione, che è un aggiornamento sui sistemi della rampa di lancio e su cosa aspettarci durante il giorno del lancio.

E guarderemo anche, sapete, il lancio del nostro razzo stazionario, e lo vedremo mentre si avvicina alla piattaforma.

Quindi (ci sono) alcuni interessanti traguardi pre-lancio che attraverseremo.

Quando siamo arrivati ​​al giorno del lancio, avevamo simulato più volte la sequenza di lancio, sperando che non ci fossero sorprese, che tutto andasse liscio e che il tempo fosse bello.

Sono molto interessato a vedere i miei sentimenti in quel momento. Penso che ci vorrà molto tempo per capirlo, ed è fantastico poter finalmente guidare questo fantastico razzo e veicolo spaziale che il team SpaceX ha costruito in un tempo molto lungo e testarlo a lungo.

Penserò sicuramente a tutti gli ingegneri che hanno progettato, testato e validato il sistema. Sono così entusiasta di arrivarci.

MenonAbbiamo sentito persone che quando entrano nella navicella spaziale si sentono come se fossero in un simulatore, perché si sono allenati così tante volte.

Gillies:Questo è il bello dell’allenamento: ti prepara davvero alla nominalizzazione e alla non nominalizzazione, che è esattamente ciò che devi fare in ogni situazione.

Dolcetti sul drago: cosa mangi nello spazio?

D: Domanda divertente: ci sono cibi deliziosi che intendi portare con te?

MenonEbbene, il team di SpaceX ha risolto il problema alimentare in modo davvero creativo. Ci preparano cibo fresco per durarci un giorno o giù di lì. Lo mettono in un frigorifero e il modo in cui lo mantengono freddo e fresco è congelando il caffè freddo. Così, quando i sacchetti di caffè ghiacciato si scongelano, abbiamo la possibilità di bere il caffè, e questo mantiene il cibo perfettamente preparato per noi. Quindi cose come la pizza nello spazio, i panini nello spazio, le verdure nello spazio, cose del genere sono molto apprezzate.

E poi abbiamo una maggiore varietà di cibo da campeggio, che amiamo e ci piace molto, cose come i Clif Bars.

D: C’è qualcosa riguardo alla missione Polaris Dawn che vorresti aggiungere?

MenonCredo che il Programma Polaris e il Progetto Polaris Dawn costituiscano la pietra angolare del futuro dell’esplorazione spaziale umana e del nostro futuro collettivo. Ma cerca anche di fare la differenza nel presente e nel futuro.

Non vogliamo ignorare i problemi che affrontiamo qui sulla Terra. Un modo per farlo è continuare a raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica per il St. Jude Children’s Research Hospital. Il nostro pilota, Jared Isaacman, ha effettuato una missione prima della nostra, Inspiration IV, e in quella missione ha raccolto più di 250 milioni di dollari per St. Jude.

Brooke Edwards è una giornalista spaziale per Florida Today. Chiamala bed@floridatoday.com Oppure su X: @Brooke delle Stelle.