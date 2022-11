La missione sulla luna Artemis 1 della NASA è ancora “in corso” per il lancio del 16 novembre

La NASA punta ancora a lanciare il suo razzo lunare Artemis 1 mercoledì (16 novembre), ma prima è necessario selezionare alcune caselle.

Artemide 1che invierà una capsula Orion senza pilota in orbita lunare usando a sistema di lancio spaziale Il razzo SLS dovrebbe decollare dal Kennedy Space Center (KSC) della Florida mercoledì durante una finestra di due ore che si apre all’01:04 EDT (0604). Il team della missione è fiducioso nella sua capacità di raggiungere questo obiettivo.

“Mi sento bene ad affrontare questo tentativo il giorno 16”, ha detto Mike Sarafin, responsabile della missione Artemis presso il quartier generale della NASA a Washington, durante una conferenza stampa domenica sera (13 novembre).

“La squadra sta andando avanti all’unisono”, ha aggiunto. “Abbiamo solo del lavoro da fare”.

Uno dei punti focali di questo lavoro sarà una sottile striscia di diga chiamata RTV che circonda Orion. Sarafin ha affermato che l’RTV aiuta a appianare un piccolo spazio nella capsula che può causare una rotazione indesiderata e il riscaldamento dell’aria durante il volo.

I membri del team di spedizione hanno detto che l’uragano Nicole ha strappato parte di quella diga giovedì (10 novembre) quando si è schiantato sulla costa spaziale della Florida. (Artemide pila 1 La rabbia di Nicoleche si è indebolito a causa di una tempesta tropicale poco dopo essere atterrato, è allo scoperto sul Pad 39B di KSC.)

Sarafin ha affermato che è possibile che alcuni RTV devastati dalla tempesta vibreranno durante il decollo, creando un pericolo di detriti per l’SLS. Il team sta ancora studiando la natura e la gravità di questo rischio.

“Dobbiamo prenderci un po’ più di tempo per rivedere la nostra logica di volo in questo tentativo di lancio, in particolare in termini di liberazione di qualsiasi trasporto rimanente da RTV e detriti”, ha affermato Sarafin.

Il team di Artemis 1 non è troppo preoccupato per il maggiore “riscaldamento dell’aria” che lo circonda Orione Lo ha aggiunto a causa della perdita di alcuni canali RTV.

“Abbiamo delle salvaguardie in atto rispetto al materiale dietro RTV”, ha detto. “Questo è solo uno strato in più per creare una sorta di flusso di flusso regolare.”

Il problema RTV è irreparabile sulla rampa di lancio, perché Orion si trova in cima all’SLS. Se il team determina che la diga deve essere sostituita, sarà probabilmente necessario un ritorno all’edificio di assemblaggio dei veicoli KSC.

Oltre alle analisi RTV, il team prevede di sostituire un conduttore elettrico vicino alla base dell’SLS associato ad alcune letture intermittenti. Questo può essere fatto sul cuscino. Non è un problema, ha detto Sarafin, perché il missile ha una grande ridondanza nei suoi sistemi elettrici.

“Abbiamo alcuni standard di conformità al lancio ben scritti e ben congegnati”, ha affermato Sarafin. Questi standard, ha aggiunto, “supporteranno l’aviazione nonostante ciò che questo connettore potrebbe apportare. Tuttavia, speriamo di tornare alla piena funzionalità”.

Il team di Artemis 1 si incontrerà di nuovo lunedì (14 novembre) per discutere di queste e altre questioni. Stanno pianificando un altro briefing quel pomeriggio, quindi avremo un aggiornamento sulla situazione e gli ultimi pensieri in quel momento.

Artemis 1 sarà il primo volo in assoluto per l’SLS e il secondo per Orion, lanciato nell’orbita terrestre a bordo di un razzo Delta IV Heavy della United Launch Alliance nel 2014.

Sarà anche la prima missione della NASA Programma Artemide Lunar Exploration, che mira a stabilire un avamposto con equipaggio vicino al polo sud della Luna entro la fine del 2020.

Se tutto va secondo i piani con Artemis 1, Artemis 2 verrà lanciato nel 2024, mandando gli astronauti in un viaggio intorno la luna. Artemis 3 metterà gli stivali sulla Terra vicino al polo sud della luna nel 2025 o 2026.

Artemis 1 durerà circa 26 giorni se verrà lanciato mercoledì. (Date di lancio diverse portano a periodi di missione diversi, grazie alla dinamica orbitale.) Madre Natura deve collaborare; C’è una probabilità del 90% di bel tempo mercoledì. Se Artemis 1 non può volare quel giorno, la NASA ha date di backup del 19 novembre e del 25 novembre.