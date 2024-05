La MLB incorpora le statistiche della Negro League nel libro dei record di tutti i tempi con Josh Gibson ora il leader della media di battuta in carriera

CNN

La Major League Baseball (MLB) ha incorporato le statistiche degli ex giocatori della Negro League nei suoi record storici sul suo sito web, il che significa che i leader leggendari di alcune categorie come Babe Ruth e Ty Cobb sono stati ora sostituiti nei libri dei record da giocatori a cui non era permesso farlo. Essere. Giocando sugli stessi campi in cui giocavano durante l’apartheid.

Josh Gibson, uno dei più grandi giocatori nella storia delle Negro Leagues, è ora indicato come il nuovo leader di tutti i tempi della MLB nella media di battuta a .372, davanti a Ty Cobb a .367.

Il sito web della MLB mostra che Gibson batte anche Babe Ruth nella percentuale di colpi in carriera.

“Siamo orgogliosi che il record storico ufficiale includa ora i giocatori delle Negro Leagues. Questa iniziativa è mirata a garantire che le future generazioni di fan abbiano accesso alle statistiche e ai risultati di tutti coloro che hanno reso possibili le Negro Leagues”, ha affermato il commissario della MLB Rob Manfred. una dichiarazione.

“I loro risultati sul campo serviranno da porta d’accesso per una più ampia conoscenza di questo trionfo nella storia americana e del percorso che ha portato al debutto di Jackie Robinson nei Dodger nel 1947”.

Mark Rucker/Grafica trascendentale/Getty Images Josh Gibson scivola a casa sano e salvo durante l’East-West All-Star Game della Negro League del 1944 al Comiskey Park di Chicago.

Gibson è stato inserito nella National Baseball Hall of Fame nel 1972.

“So che Josh Gibson ha avuto una grande carriera nelle leghe negre. È considerato uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, ma abbiamo sempre considerato Josh Gibson un major leaguer. È un major leaguer,” Shawn Gibson, il grande giocatore di baseball- nipote, ha detto a Good Morning America della ABC: “Ora è stato riconosciuto nelle statistiche della Major League Baseball”.

La targa della Baseball Hall of Fame per il picchiatore vigoroso – uno dei 35 All-Stars della Negro League premiati a Cooperstown – dice che “ha segnato quasi 800 fuoricampo nella major league e nel baseball indipendente” durante i suoi 17 anni di carriera.

Tuttavia, la maggior parte di questi giocatori non è arrivata in partite sanzionate dalla lega (da 50 a 75 circa a stagione), ma in esibizioni giocate contro ex giocatori della Major League e squadre bianche semiprofessionali.

“È un giorno fantastico”, ha detto a Yahoo Sports Bob Kendrick, presidente del Negro League Museum. “La cosa bella è che lo abbiamo detto molto negli ultimi giorni e settimane riguardo alle leghe negre.

“Questo è il risultato di molti sforzi intensi da parte di storici e ricercatori straordinari che si sono dedicati interamente a provare a fare qualcosa che la gente pensava forse non fosse possibile.”

Più di 2.300 giocatori della Negro League dal 1920 al 1948 – incluso il Hall of Famer Willie Mays – sono stati aggiunti al database della MLB poiché ulteriori statistiche “continuano a essere scoperte”.

Inoltre, le statistiche della carriera MLB di altri Hall of Famers come Jackie Robinson, Satchel Paige e Minnie Miñoso ora riflettono i risultati delle leghe negre.

Ad esempio, i 49 successi di Robinson con i Kansas City Monarchs nel 1945 aumentarono il totale della sua carriera da 1.518 a 1.567, il totale delle vittorie in carriera di Paige salì da 28 a 125, e i 150 successi di Miñoso con i New York Cubans aumentarono il totale della sua carriera professionale su 2000 risultati. 2113.

Ciò avviene dopo circa tre anni e mezzo La MLB ha riconosciuto le leghe negre come loro equivalenti e ha contato le statistiche e i record di migliaia di giocatori neri che ha giocato nelle leghe negre dal 1920 alla fine degli anni ’40.

Sebbene questo riconoscimento sia avvenuto nel dicembre 2020, all’epoca la MLB Ha detto che aveva bisogno di tempo per rivedere l’impatto che questo riconoscimento avrebbe avuto sui libri dei record della MLB. Ciò era in parte dovuto al fatto che alcune statistiche erano ancora in fase di compilazione e perché la MLB aveva bisogno di separare le partite sanzionate dalla lega dalle esibizioni.

“I programmi ridotti della lega negra, intervallati da partite di esibizione per aumentare le entrate, sono nati dalle pratiche di esclusione della MLB”, ha detto in una nota John Thorne, uno storico della MLB che ha presieduto il comitato di revisione statistica delle leghe negre. “Privare i migliori giocatori neri di quell’epoca del loro giusto posto tra i leader di tutti i tempi sarebbe una doppia penalità”.

“Storie, folklore e fatti elaborati sono stati a lungo un punto fermo della narrativa delle leghe negre”, ha aggiunto lo storico del baseball Larry Lester, che ha anche fatto parte del comitato. Queste storie saranno sempre divertenti, ma ora le nostre conversazioni possono essere misurate e qualificate per supportare questi atleti più grandi e autentici.

“Ogni tifoso dovrebbe accogliere con favore questa risposta statistica verso la compensazione sociale”.

Mark Rucker/Grafica trascendentale/Getty Images I Newark Eagles della Negro League posano in casa al Robert Field per una foto di squadra nel 1939. Monte Irvin è nell’ultima fila, all’estrema sinistra, e Mall Suttles è al centro dell’ultima fila.

La MLB ha dichiarato nel 2020 che stava “correggendo un errore di vecchia data” innalzando il profilo delle leghe negre, che consistevano in sette leghe e circa 3.400 giocatori neri e latini dal 1920 al 1948.

“Molte persone hanno sentito parlare di Martin Dehigo, Josh Gibson e Satchel Paige. Ma che dire delle migliaia di altri uomini che hanno giocato nelle leghe negre dal 1920 al 1948 vengono finalmente riconosciuti come giocatori di baseball di calibro maggiore”, Scott Simkus, uno dei ricercatori a cui è attribuita la compilazione e la costruzione del gioco MLB. Database delle leghe negre di Seamheadsdisse in quel momento.

“I loro record statistici e le loro carriere sarebbero considerati uguali a quelli di chiunque avesse giocato nella National League o nella American League in quel periodo di tempo.”

“È triste che questa grande storia sia stata loro negata”, disse all’epoca Lester, co-fondatore del Negro Leagues Baseball Museum di Kansas City.

Bob Kendrick, presidente del Negro Leagues Baseball Museum, ha affermato che il riconoscimento “serve come un’affermazione storica per coloro che sono stati evitati dai campionati maggiori e hanno avuto la lungimiranza e il coraggio di creare una lega propria che ha contribuito a cambiare il gioco e il nostro Paese”. .” Anche.”