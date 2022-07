randagio È un nuovo e audace gioco di avventura in cui giochi nei panni di un gatto. Puoi fare cose per i gatti e puoi persino prendere il gatto Miagola a comando semplicemente premendo un pulsante. Va tutto bene, ma ora uno sviluppatore ha creato una mod che sostituisce il simpatico miagolio con la voce di Ethan Mars di Pioggia intensa Grida: “Jason!”

Nexus Mods gibrietas utente Creato e pubblicato mod, disponibile per la versione per PC Windows di randagio. Sotto la descrizione, il creatore ha affermato che sta sostituendo il miagolio con “un appello per trovare tuo figlio perduto, padre terribile”. Gibrieta è stato pubblicato Video del Ministero della Difesa Al lavoro sul loro canale YouTube; Puoi vederlo qui sotto.

Nel caso abbiate bisogno di un aggiornamento, il meme di Jason ha origine nel gioco di avventura Quantic Dream Pioggia intensa, che è stato rilasciato nel 2010 su PlayStation 3. La sua storia parla di un uomo di nome Ethan Mars mentre cerca di salvare suo figlio Sean, che è stato rapito da un killer di origami. Durante la sequenza di flashback, il figlio maggiore di Marte, Jason, si sta allontanando da lui in un centro commerciale affollato. Il giocatore può Premi X per chiamare Ethan Jason Mentre cerca disperatamente di trovare il ragazzo.

Mentre è divertente sentire l’adorabile gattino zenzero usare la voce di un uomo adulto, Ethan e il gatto hanno alcune cose in comune: entrambi vanno alla ricerca drammatica della loro famiglia. in randagioIl gatto vaga per una città futuristica alla ricerca dei suoi gatti, spende Marte Pioggia intensa Cerca di trovare suo figlio.