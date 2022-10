La NASA afferma che la missione Artemis I sarà pronta per il lancio entro un mese

Sono passate poco più di due settimane Dal momento che la NASA ha proceduto saggiamente Un razzo Space Launch System e una navicella spaziale Orion all’interno dell’enorme edificio di assemblaggio dei veicoli presso il Kennedy Space Center per proteggere gli strumenti dall’uragano Ian.

Durante quel periodo, ingegneri e tecnici dell’agenzia spaziale e dei suoi appaltatori hanno condotto un controllo dettagliato del razzo e del veicolo spaziale per determinarne la prontezza al volo. Questo è stato un processo importante perché i veicoli erano in una configurazione completamente impilata per quasi un anno, dal 21 ottobre 2021. La NASA voleva valutare la fattibilità continua delle batterie sul razzo, il carburante in eccesso immagazzinato nel modulo di servizio Orion, e altro ancora.

La buona notizia di queste ispezioni è che è richiesto solo un lavoro minimo per preparare il razzo per il suo prossimo tentativo di lancio, ha affermato la NASA mercoledì. In un post sul blog.

“Le ispezioni e le analisi condotte la scorsa settimana hanno confermato che è necessario un lavoro minimo per preparare il razzo e la navicella spaziale per il dispiegamento sul Launch Pad 39B presso il Kennedy Space Center in Florida. L’agenzia ha affermato sulla scia della recessione dovuta all’uragano Ian. “Le squadre eseguiranno la manutenzione standard per riparare i danni minori alla schiuma e al sughero sul sistema di protezione termica e ricaricare o sostituire le batterie del razzo, diversi carichi utili secondari e il sistema di terminazione del volo”.

Di conseguenza, la NASA sta ora pianificando di spostare lo stack Artemis I sul sito di lancio già venerdì 4 novembre. Ciò consentirebbe un tentativo di lancio iniziale per la missione alle 00:07 ET (04:07 UTC) del 14 novembre. C’è una finestra di lancio di 67 minuti per questa opportunità. Questa data di lancio consentirà una missione di 25,5 giorni della navicella spaziale Orion prima che voli nell’Oceano Pacifico.

La NASA ha anche richiesto due ulteriori opportunità di lancio, mercoledì 16 novembre all’1:04 ET e sabato 19 novembre all’1:45 ET, entrambe con finestre di lancio di due ore.

L’agenzia spaziale ha tentato di lanciare il razzo per la prima volta il 29 agosto, ma poche ore prima del previsto decollo, un sensore in uno dei quattro motori principali del razzo ha fornito una falsa lettura della temperatura. Ciò alla fine ha portato allo sfregamento del tentativo di lancio, ma la NASA in seguito ha affermato che il problema del sensore non era un problema. L’agenzia ha quindi fatto un secondo tentativo il 3 settembre, ma quel tentativo è stato annullato due ore prima dell’apertura della finestra di lancio a causa delle persistenti perdite di idrogeno. Dopo le riparazioni, la NASA ha condotto un test del carburante che sembra aver verificato l’integrità di queste riparazioni di perdite.

Tuttavia, la NASA deve ancora completare il test di rifornimento completo e il conto alla rovescia, quindi potrebbero esserci altri problemi che compaiono negli ultimi 30 secondi prima del decollo che devono ancora essere rivelati.