La NASA afferma che la parata planetaria avrà luogo il 29 giugno 2024. Ecco come guardarla

Perché Plutone non è considerato un pianeta? Quello che dovresti sapere sulla controversia planetaria Perché Plutone non è considerato un pianeta? Ecco cosa è cambiato per renderlo un pianeta nano.

C’è un altro spettacolo planetario in serbo questo mese, in arrivo questo fine settimana.

Se te lo sei perso l’ultima volta o desideri una seconda possibilità per mostrare le tue abilità con il telescopio e scattare qualche foto, ecco i dettagli.

Allineamento planetario il 29 giugno 2024

Un allineamento planetario, noto anche come allineamento planetario, avviene quando diversi pianeti sono strettamente raggruppati su un lato del sole contemporaneamente, secondo Starwalk.spazio.

NASA I rapporti indicano che il secondo allineamento planetario di giugno, poche settimane dopo il primo del 3 giugno, avverrà sabato 29 giugno.

Prima dell’alba del 29 giugno, Saturno, la Luna, Marte e Giove saranno allineati nel cielo. Fonti come USA Today e SkySafari Pro È interessante notare che durante l’evento saranno visibili anche i pianeti Urano e Nettuno. Mentre alcuni pianeti saranno visibili ad occhio nudo, altri come Nettuno avranno bisogno dell’aiuto di un binocolo ad alta potenza o di un telescopio per vederli.

Come funziona l’allineamento planetario?

Tutti i pianeti orbitano attorno al Sole sullo stesso piano orbitale, noto come eclittica terrestre, e tutti viaggiano lungo esso e alla fine si raggiungono nel tempo. Una volta che i due pianeti si incontrano, sembra che siano paralleli mentre passano accanto alla Terra, ma la linea non sarà completamente diritta, secondo il sito web americano “spaziale”. Sito web Space.com.

Poiché ogni pianeta si muove a velocità diverse, l’allineamento durerà solo un breve periodo, a seconda della distanza di ciascun pianeta dal Sole. Questo è anche il motivo per cui gli allineamenti planetari non contengono sempre lo stesso numero di pianeti.

Una congiunzione avviene quando due o più pianeti si avvicinano l’uno all’altro nel cielo.

L’allineamento planetario minore comprende tre pianeti.

L’allineamento dei pianeti minori comprende quattro pianeti.

Il principale allineamento planetario coinvolge cinque o sei pianeti.

Un allineamento planetario eccezionale o perfetto presenta tutti i pianeti del sistema solare e talvolta Plutone.

Osservazione delle balene nel Delaware: Una balena fa breccia a Bethany Beach e lascia i diportisti vicini entusiasti di essere catturati in un video

Dove puoi vedere l’allineamento dei pianeti il ​​29 giugno?

Secondo la NASA, l’allineamento dei pianeti sarà visibile quasi ovunque negli Stati Uniti il ​​29 giugno, ma il momento ideale per allinearsi può variare a seconda della posizione specifica. Secondo Starwalk.space, anche le alte montagne e gli alti edifici nella tua zona possono nascondere i pianeti alla vista.

Il posto migliore per osservare è una parte del cielo scuro senza inquinamento luminoso e con una visione chiara dell’orizzonte.

Quando diventerà visibile il prossimo allineamento planetario?

Se finisci per perdere completamente la vista, gli allineamenti planetari non sono così rari come sembrano e ci saranno opportunità di rivedere la vista.

da Space.comDal nostro punto di vista, è molto comune vedere i pianeti allineati lungo l’eclittica dal nostro punto di vista sulla Terra, e ciò accade diverse volte all’anno.

Se l’evento celeste non si verifica il 29 giugno, le prossime passeggiate planetarie da tenere d’occhio avverranno il 28 agosto e il 18 gennaio 2025, ed entrambe includeranno Mercurio, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno, secondo Starwalk. spazio.

Hai un suggerimento o un’idea per una storia? Contatta Krys’tal Griffin al kgriffin@delawareonline.com.