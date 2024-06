La NASA afferma che la Voyager 1 è tornata dal baratro dopo un grave malfunzionamento

A febbraio, Susan Dodd, project manager della missione Voyager, ha affermato che il problema, che ostacolava la capacità della Voyager 1 di inviare dati ingegneristici e scientifici coerenti sulla Terra, era il “problema più serio” che la sonda avesse incontrato da quando ha iniziato a comandare la missione nel 2018. 2010.

La Voyager 1 e la sua sonda gemella, Voyager 2, furono lanciate nel 1977 in una missione per esplorare gli esopianeti. La NASA ha approfittato di un raro allineamento nel sistema solare che ha permesso alle sonde di visitare i quattro pianeti esterni – Giove, Saturno, Urano e Nettuno – sfruttando la gravità di ciascuno per spostarsi verso il pianeta successivo.

Dopo il successo della sua missione planetaria, la Voyager 1 continuò il suo viaggio verso i confini del sistema solare e nel 1990 catturò un’immagine leggendaria della Terra: un minuscolo granello nell’oscurità infinita che divenne noto come il “Pale Blue Dot”.

Nel 2012, la sonda è stata la prima ad attraversare lo spazio interstellare e da allora, insieme alla sua gemella, che l’ha seguita sei anni dopo, ha raccolto dati sull’eliosfera, lo spazio che circonda il sole e che è direttamente sotto l’influenza della luce solare. sole.

Forse profondo quanto il punto blu pallido, ogni veicolo spaziale è dotato di un fonografo dorato carico di registrazioni audio e immagini che mostrano l’umanità e la vita sulla Terra, implorando di essere scoperto un giorno da un’altra civiltà.