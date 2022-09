La NASA annulla il lancio del razzo lunare Artemis per la seconda volta in 5 giorni

CAPE CANAVERAL, Florida (Reuters) – Per la seconda volta in cinque giorni, la NASA sabato ha interrotto il conto alla rovescia in corso e posticipato un tentativo pianificato di lanciare il primo volo di prova del suo super razzo di nuova generazione, il primo. La missione del programma Artemis dell’agenzia dalla Luna a Marte.

L’ultimo tentativo di lanciare il razzo Space Launch System (SLS) a 32 piani e la sua capsula Orion è stato demolito dopo ripetuti tentativi da parte dei tecnici di riparare una perdita di carburante a idrogeno liquido super raffreddato pompato nei serbatoi del carburante dello stadio primario del veicolo. .

Oltre alla lotta per affrontare la perdita stessa, la difficoltà ha indotto i responsabili delle attività a ritardare il conto alla rovescia, lasciando poco tempo per completare i preparativi pre-lancio prima del decollo.

Le operazioni pre-volo sono state ufficialmente annullate per la giornata dal responsabile del lancio di Artemis I Charlie Blackwell Thompson circa tre ore prima che la finestra di lancio del bersaglio di due ore fosse prevista per le 14:17 EDT (1817 GMT).

Non c’era una parola immediata su un lasso di tempo per il nuovo tentativo per il lancio della missione, soprannominata Artemis I. Ma la NASA potrebbe programmare un altro tentativo per lunedì o martedì.

“Gli ingegneri continuano a raccogliere dati aggiuntivi”, ha affermato la NASA in una dichiarazione che annunciava lo scrub.

Il tentativo di lancio iniziale di lunedì è stato sventato da problemi tecnici emersi alle 11 durante il conto alla rovescia, tra cui una diversa tubazione del carburante che perde, un sensore di temperatura difettoso e alcune crepe nella schiuma isolante. I funzionari della NASA hanno affermato che questi problemi erano stati precedentemente risolti con loro soddisfazione.

I ritardi nei giorni di lancio e gli ostacoli tecnici non sono rari per i nuovi razzi come lo Space Launch System della NASA, un razzo complesso con una serie di procedure pre-lancio che non sono state testate e completamente addestrate da ingegneri senza intoppi.

Il volo inaugurale dell’SLS-Orion segnerà il lancio dell’acclamato programma Luna-Marte Artemis della NASA, il successore delle missioni lunari Apollo degli anni ’60 e ’70.

Il volo mira a mettere alla prova l’imbarcazione da 5,75 milioni di libbre in un rigoroso volo di prova, spingendo i limiti del suo design, prima che la NASA lo ritenga sufficientemente affidabile da trasportare gli astronauti su un volo successivo mirato al 2024.

L’SLS è il razzo complesso più potente del mondo e rappresenta il più grande nuovo sistema di lancio verticale che l’agenzia spaziale statunitense abbia costruito dal lancio di Saturno V durante l’Apollo, nato dalla corsa allo spazio tra Stati Uniti e Unione Sovietica durante la Guerra Fredda. era.

Se le prime due missioni Artemis avranno successo, la NASA mira a riportare gli astronauti sulla Luna, inclusa la prima donna a mettere piede sulla Luna, già nel 2025. Tuttavia, molti esperti ritengono che il lasso di tempo sia probabilmente indietro di anni.

Gli ultimi esseri umani a camminare sulla Luna furono la squadra di due uomini dell’Apollo 17 nel 1972, seguendo le orme di altri 10 astronauti durante cinque precedenti missioni iniziate con l’Apollo 11 nel 1969.

Il programma Artemis alla fine cerca di creare una base lunare a lungo raggio come trampolino di lancio per i voli più ambiziosi degli astronauti su Marte, un obiettivo che i funzionari della NASA hanno affermato che probabilmente raggiungerà almeno la fine degli anni ’30.

Il programma prende il nome dalla dea che era la sorella gemella di Apollo nell’antica mitologia greca.

Il sistema SLS è in fase di sviluppo da oltre un decennio, con anni di ritardi e sforamenti dei costi. Ma il programma Artemis ha anche creato decine di migliaia di posti di lavoro e miliardi di dollari in scambi sotto la direzione dei core contractor Boeing Co. (bandire) Per SLS e Lockheed Martin (LMT.N) per Orione.

Sebbene non ci siano esseri umani a bordo, Orion trasporterà un equipaggio di tre simulatori – un maschio e due manichini – dotato di sensori per misurare i livelli di radiazioni e altri stress che gli astronauti potrebbero incontrare nella vita reale.

Il veicolo spaziale lancerà anche un carico utile di 10 satelliti scientifici in miniatura, chiamati CubeSats, incluso uno progettato per mappare l’abbondanza di sedimenti ghiacciati sul polo sud della luna.

Reporting di Joey Rowlett a Cape Canaveral, Florida e Steve Gorman a Los Angeles Montaggio di Lisa Schumaker, Frances Kerry e Chizu Nomiyama

